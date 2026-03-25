Kai Rooney ajuda o time sub-16 do Manchester United a conquistar o título da Premier League, sob o olhar orgulhoso dos pais, Wayne e Coleen

A excepcional temporada da base do United atingiu mais um ponto alto na noite de terça-feira, quando a equipe sub-16 derrotou o Burnley e conquistou o Premier League Shield. Jogando no centro de treinamento do clube em Carrington, os jovens Reds apresentaram uma atuação disciplinada para garantir a vitória por 2 a 0 e consolidar ainda mais a reputação do clube na formação de talentos de alto nível. Wayne, o maior artilheiro de todos os tempos do clube, estava presente para testemunhar a contribuição de seu filho para a vitória, ao lado de sua esposa Coleen e do filho mais novo, Cass. A vitória marca mais um troféu para uma base que atualmente domina em várias faixas etárias em nível nacional.







