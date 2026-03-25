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Kai Rooney ajuda o time sub-16 do Manchester United a conquistar o título da Premier League, sob o olhar orgulhoso dos pais, Wayne e Coleen
Sucesso de Kai em Carrington
A excepcional temporada da base do United atingiu mais um ponto alto na noite de terça-feira, quando a equipe sub-16 derrotou o Burnley e conquistou o Premier League Shield. Jogando no centro de treinamento do clube em Carrington, os jovens Reds apresentaram uma atuação disciplinada para garantir a vitória por 2 a 0 e consolidar ainda mais a reputação do clube na formação de talentos de alto nível. Wayne, o maior artilheiro de todos os tempos do clube, estava presente para testemunhar a contribuição de seu filho para a vitória, ao lado de sua esposa Coleen e do filho mais novo, Cass. A vitória marca mais um troféu para uma base que atualmente domina em várias faixas etárias em nível nacional.
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Rápida ascensão na hierarquia
Embora seu foco principal tenha sido a equipe sub-16, o desempenho de Kai já lhe rendeu oportunidades importantes em categorias superiores nesta temporada. O adolescente tem sido frequentemente promovido para a equipe sub-18, onde impressionou ao marcar dois gols em sete partidas disputadas tanto na Premier League Sub-18 quanto na FA Youth Cup. Essa trajetória ascendente é uma prova de seu crescimento técnico e da precisão diante do gol — características que naturalmente levam a comparações com seu pai. Seu desenvolvimento está sendo cuidadosamente gerenciado pela comissão técnica do United, garantindo que ele tenha contato com competições mais físicas, ao mesmo tempo em que mantém seu ritmo de gols dentro de sua faixa etária.
Um assunto de família na academia
A atual safra de talentos do United traz um toque de nostalgia, já que Kai costuma jogar ao lado de Jacey Carrick, filho do ex-companheiro de equipe de Wayne e atual técnico interino do United, Michael Carrick. Além dos sobrenomes famosos, o futuro profissional de Kai está cada vez mais definido, depois que ele seguiu os passos do pai ao assinar com a Triple S Sports Management e garantir uma nova bolsa de estudos no mês passado. Ao final da próxima temporada, o jovem atacante estará apto a assinar seu primeiro contrato profissional.
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Com o objetivo de conquistar todos os títulos da liga
A conquista do Shield Sub-16 é apenas uma das peças de uma temporada potencialmente histórica para as equipes de base do United, com Kai ainda elegível para ajudar os Sub-18 na busca por vários troféus. Os próximos meses serão um duro teste para a resistência do elenco, que enfrentará partidas eliminatórias de alto risco tanto nas semifinais da FA Youth Cup quanto na final da Premier League Cup Sub-18.