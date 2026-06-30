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Kai Havertz pede desculpas aos torcedores da Alemanha após perder um pênalti decisivo na chocante derrota para o Paraguai na disputa de pênaltis da Copa do Mundo
O histórico da Alemanha nos pênaltis da Copa do Mundo chega ao fim
A Alemanha sofreu uma eliminação histórica da Copa do Mundo, quando o Paraguai pôs fim à sua invencibilidade nas disputas por pênaltis com uma vitória dramática por 4 a 3. A “Die Mannschaft” se recuperou do gol sofrido no tempo regulamentar graças ao gol de empate de Havertz, forçando a prorrogação antes que a partida fosse finalmente decidida nos pênaltis. O atacante do Arsenal passou por uma noite difícil após não converter seu pênalti na disputa. Nick Woltemade e Jonathan Tah também erraram, garantindo ao Paraguai a classificação para a próxima fase.
- AFP
Havertz assume a responsabilidade após a eliminação da Alemanha
Havertz falou com a imprensa após a eliminação da Alemanha e assumiu a responsabilidade pelo resultado decepcionante. O atacante refletiu sobre mais uma campanha malsucedida na Copa do Mundo e admitiu que seria difícil aceitar a derrota. Ele também pediu desculpas aos torcedores da Alemanha e insistiu que os jogadores devem assumir a responsabilidade pela eliminação precoce.
“Estou um pouco sem palavras”, disse ele, conforme citado pelo Standard. “Esta é minha segunda Copa do Mundo e, nas duas vezes, não deu em nada. Tudo o que posso fazer é pedir desculpas. Temos que fazer uma autoavaliação rigorosa, especialmente nós, jogadores, e estou deixando o técnico fora disso.”
Polêmica em torno do VAR e drama na disputa de pênaltis
A eliminação da Alemanha foi marcada por vários momentos decisivos. O gol de Tah na prorrogação foi anulado depois que o VAR determinou que Waldemar Anton havia cometido falta no goleiro paraguaio Orlando Gill na jogada que antecedeu o gol, privando a Die Mannschaft do que parecia ser um gol da vitória no final da partida. Manuel Neuer, então, fez uma defesa importante na disputa de pênaltis para manter a Alemanha viva, mas Tah perdeu seu próprio pênalti antes de José Canale converter o chute decisivo, garantindo a classificação do Paraguai.
Para Havertz, a derrota dá continuidade a uma sequência dolorosa, já que ele também saiu derrotado na recente final da Liga dos Campeões, decidida nos pênaltis. Sua temporada bem-sucedida no Arsenal foi agora ofuscada por mais um torneio internacional decepcionante.
- AFP
A Alemanha enfrenta questionamentos após a eliminação precoce
A Alemanha precisa avaliar mais uma campanha decepcionante na Copa do Mundo após sua eliminação precoce. Havertz agora voltará ao futebol de clubes na esperança de deixar a decepção para trás, após uma temporada que, de resto, foi bem-sucedida, enquanto o foco da Alemanha se voltará para a recuperação da confiança antes de seus próximos jogos internacionais.