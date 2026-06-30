Kai Havertz pede desculpas aos torcedores da Alemanha após perder um pênalti decisivo na chocante derrota para o Paraguai na disputa de pênaltis da Copa do Mundo

Havertz falou com a imprensa após a eliminação da Alemanha e assumiu a responsabilidade pelo resultado decepcionante. O atacante refletiu sobre mais uma campanha malsucedida na Copa do Mundo e admitiu que seria difícil aceitar a derrota. Ele também pediu desculpas aos torcedores da Alemanha e insistiu que os jogadores devem assumir a responsabilidade pela eliminação precoce.

“Estou um pouco sem palavras”, disse ele, conforme citado pelo Standard. “Esta é minha segunda Copa do Mundo e, nas duas vezes, não deu em nada. Tudo o que posso fazer é pedir desculpas. Temos que fazer uma autoavaliação rigorosa, especialmente nós, jogadores, e estou deixando o técnico fora disso.”