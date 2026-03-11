Em declarações à DAZN após o apito final, o jogador da seleção nacional Havertz, que regressava à BayArena pela primeira vez desde a sua saída em 2020, admitiu ter sentimentos contraditórios em relação à sua contribuição crucial nos últimos minutos do jogo.

“Pênaltis no último minuto nem sempre são tão fáceis. Mas são esses momentos pelos quais trabalhei durante anos, para estar presente em momentos como esse. É por isso que estou naturalmente feliz. Estou feliz por ter assumido a responsabilidade, feliz por ter marcado. É claro que sinto muito pelos jogadores do Leverkusen. Mas isso é futebol e eu estava feliz”, explicou o atacante.