Kai Havertz “lamenta” pelo Bayer Leverkusen, enquanto pênalti polêmico do Arsenal sela empate no final da Liga dos Campeões
Havertz admite sentimentos contraditórios
Em declarações à DAZN após o apito final, o jogador da seleção nacional Havertz, que regressava à BayArena pela primeira vez desde a sua saída em 2020, admitiu ter sentimentos contraditórios em relação à sua contribuição crucial nos últimos minutos do jogo.
“Pênaltis no último minuto nem sempre são tão fáceis. Mas são esses momentos pelos quais trabalhei durante anos, para estar presente em momentos como esse. É por isso que estou naturalmente feliz. Estou feliz por ter assumido a responsabilidade, feliz por ter marcado. É claro que sinto muito pelos jogadores do Leverkusen. Mas isso é futebol e eu estava feliz”, explicou o atacante.
Controvérsia em torno de pênalti marcado no final da partida
O principal ponto de discussão do jogo ocorreu aos 89 minutos, quando Noni Madueke caiu após um contato mínimo com Malik Tillman. Apesar dos protestos furiosos e da revisão do VAR, a decisão foi mantida. Robert Andrich, que havia aberto o placar para o Leverkusen, ficou frustrado: “Isso já é muito pouco. É claro que ele não deveria cair assim. Eu também conheço situações assim: se você cai e talvez tenha a sensação de: 'Oh, merda, agora já caí'. Mas isso já é muito, muito pouco”, disse Andrich àDAZN.
Ele acrescentou: “Minha sensação foi que houve um pequeno contato e ele ainda caiu um pouco depois. Se eu assistir mais duas vezes, é ainda menos. Isso certamente não é suficiente.” O técnico Kasper Hjulmand foi ainda mais categórico: “Não houve contato e então ele caiu. Não é pênalti.”
Andrich dá a vantagem ao Werkself
Antes do caos no final, o Bayer assumiu a liderança logo após o intervalo. Andrich subiu mais alto na trave posterior para cabecear para o gol após um escanteio, marcando a primeira vez que o líder da Premier League ficou atrás no placar na Liga dos Campeões nesta temporada. O campeão alemão defendeu sua liderança com imensa paixão até que Mikel Arteta colocou Havertz em campo aos 74 minutos para empatar o jogo.
Tudo em jogo no Emirates
A partida de volta está marcada para terça-feira, 17 de março, no Emirates Stadium. Com o empate em 1 a 1, ambas as equipes sabem que uma vitória garantirá uma vaga nas quartas de final, onde um possível confronto contra o Bodo/Glimt ou o Sporting CP aguarda o vencedor.
