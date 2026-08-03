Ao falar sobre as metas ambiciosas do clube para a próxima temporada, Havertz enfatizou que o elenco não tem intenção de deixar o nível cair depois de conquistar a liga.

O internacional alemão afirmou: "Queremos todos os troféus. É para isso que estamos aqui. Agora vencemos a Premier League, mas há muito mais que podemos fazer."

Ele explicou o que será necessário para vencer as quatro competições: "Temos que alcançar outro nível para fazer isso acontecer, porque sabemos o quão longa é a temporada e o quão difícil é passar por todas as competições. Queremos fazer melhor de novo neste ano e fazer as coisas acontecerem novamente."