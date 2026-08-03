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Kai Havertz estabelece meta ousada para o Arsenal enquanto o clube mira quádrupla histórica após triunfo na Premier League
Arsenal mira varrida de títulos
O Arsenal encerrou na última temporada um jejum de 22 anos sem o título da Premier League após três vice-campeonatos consecutivos. A equipe de Arteta ficou por muito pouco aquém de uma campanha histórica, perdendo a final da Liga dos Campeões nos pênaltis para o Paris Saint-Germain. Havertz, que marcou nessa decisão europeia, insistiu que o elenco agora mira uma conquista total dos troféus nacionais e continentais para estabelecer um verdadeiro domínio.
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Havertz estabelece metas ambiciosas
Ao falar sobre as metas ambiciosas do clube para a próxima temporada, Havertz enfatizou que o elenco não tem intenção de deixar o nível cair depois de conquistar a liga.
O internacional alemão afirmou: "Queremos todos os troféus. É para isso que estamos aqui. Agora vencemos a Premier League, mas há muito mais que podemos fazer."
Ele explicou o que será necessário para vencer as quatro competições: "Temos que alcançar outro nível para fazer isso acontecer, porque sabemos o quão longa é a temporada e o quão difícil é passar por todas as competições. Queremos fazer melhor de novo neste ano e fazer as coisas acontecerem novamente."
Competição nacional ganha força
O Arsenal nunca defendeu o título da Premier League em sua história, e o desafio vai se intensificar após grandes movimentações de transferência de seus rivais. Manchester City e Chelsea quebraram seus recordes de transferência do clube para contratar Elliot Anderson e Morgan Rogers, respectivamente, enquanto o Arsenal contratou Christos Tzolis e segue monitorando Vinicius Junior. Tanto Tzolis quanto Havertz marcaram na vitória por 4 a 1 sobre o Girona na pré-temporada.
Ao falar sobre o aumento da competitividade, Havertz explicou: "Acho que podemos, ou temos que ir além. Você vê especialmente outros times melhorando, então temos que subir mais um nível de novo. Acho que é para isso que todos estamos aqui, é para isso que treinamos. Queremos começar fortes e alcançar nossos objetivos nesta temporada novamente."
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Arsenal estreia contra o Cardiff
O Arsenal abre a nova temporada contra o Manchester City na Supercopa da Inglaterra no Principality Stadium, em Cardiff, em 16 de agosto. O atual campeão inicia então a defesa do título da Premier League em casa contra o recém-promovido Coventry City cinco dias depois. Manter o embalo no início da temporada e a condição física dos jogadores será crucial à medida que o time de Arteta enfrenta um calendário desgastante em quatro competições.
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