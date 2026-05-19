Jackson não mediu palavras ao analisar o incidente, afirmando que os árbitros cometeram um erro grave ao não expulsar o jogador. “Não gosto de ver pessoas sendo expulsas, mas assisti à jogada novamente e, da forma como os jogos são apurados hoje em dia, acho que é cartão vermelho [para Havertz]”, disse Jackson aos repórteres. “Quando você assiste quadro a quadro, deve ser capaz de ver isso de vários ângulos. É perigoso, é [uma entrada que] sai do chão. Foi uma falta cínica para interromper o jogo, então estou decepcionado porque, faltando 20 minutos, isso poderia ter mudado o jogo — ainda estamos na disputa. Nós nos mantivemos na disputa o máximo que pudemos.”