Getty Images Sport
Traduzido por
Kai Havertz, do Arsenal, merecia cartão vermelho pela entrada “perigosa” em Lesley Ugochukwu, insiste o técnico do Burnley, Michael Jackson
Jogo decisivo e polêmica com cartão vermelho
De acordo com a ESPN, o técnico interino do Burnley ficou frustrado após sua equipe sofrer uma derrota por 1 a 0 na segunda-feira. O Arsenal ficou a uma vitória do seu primeiro título do campeonato desde 2004, graças a um gol de cabeça de Havertz no primeiro tempo. No entanto, a entrada do alemão — que se transferiu do Chelsea para os Gunners — em Lesley Ugochukwu, aos 69 minutos, tornou-se o principal assunto do dia. Apesar da revisão do VAR, o árbitro Paul Tierney não foi encaminhado ao monitor. O cartão vermelho não marcado permitiu que o atacante, que marcou dois gols em 11 partidas pelo campeonato, permanecesse em campo.
- AFP
Jackson exige uma punição severa
Jackson não mediu palavras ao analisar o incidente, afirmando que os árbitros cometeram um erro grave ao não expulsar o jogador. “Não gosto de ver pessoas sendo expulsas, mas assisti à jogada novamente e, da forma como os jogos são apurados hoje em dia, acho que é cartão vermelho [para Havertz]”, disse Jackson aos repórteres. “Quando você assiste quadro a quadro, deve ser capaz de ver isso de vários ângulos. É perigoso, é [uma entrada que] sai do chão. Foi uma falta cínica para interromper o jogo, então estou decepcionado porque, faltando 20 minutos, isso poderia ter mudado o jogo — ainda estamos na disputa. Nós nos mantivemos na disputa o máximo que pudemos.”
Preocupações com lesões e dificuldades nas jogadas ensaiadas
O técnico do Burnley destacou o risco de lesão física causado pela entrada. “Ele [Havertz] poderia ter lesionado ele [Ugochukwu] também. São decisões importantes que, às vezes, não nos são favoráveis, e isso tem acontecido ao longo da temporada”, acrescentou. Além da arbitragem, Jackson admitiu que sua equipe teve dificuldades para defender a jogada de bola parada que resultou no gol decisivo. “Sabemos que eles são uma ameaça nas jogadas ensaiadas”, disse ele. “Normalmente alguém deixa de marcar o seu homem, mas esse é o pequeno detalhe que separa as melhores equipes do futebol.” O Arsenal ocupa atualmente a liderança da tabela com 82 pontos após 37 partidas, cinco pontos à frente do Manchester City, que disputou 36 jogos.
- Getty Images Sport
E agora, o que vai acontecer?
O Arsenal tem uma semana histórica pela frente. O time será oficialmente coroado campeão da Premier League caso vença o Crystal Palace no dia 24 de maio. Após esse confronto nacional, o clube viajará para enfrentar o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio, com o objetivo de conquistar seu primeiro título na principal competição europeia.