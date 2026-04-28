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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Kai Havertz deve ficar de fora do confronto do Arsenal contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões após sofrer uma lesão na vitória sobre o Newcastle

K. Havertz
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Atlético de Madrid x Arsenal
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O Arsenal sofreu um duro golpe com uma lesão grave após a vitória disputada sobre o Newcastle, com Kai Havertz sendo considerado uma grande dúvida para a semifinal da Liga dos Campeões. Espera-se agora que o jogador da seleção alemã perca a crucial partida de ida contra o Atlético de Madrid, após ter saído mancando durante a partida da Premier League no fim de semana.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arteta enfrenta uma reformulação no ataque

    De acordo com o The Athletic, Havertz deve ficar de fora da partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões, na quarta-feira, no Metropolitano. O versátil atacante sofreu uma lesão durante a vitória apertada no St James’ Park, o que o deixará de fora do jogo mais importante da temporada do Arsenal até agora. Embora as avaliações iniciais tenham aliviado os temores de uma ausência que encerrasse a temporada, o curto intervalo para o confronto europeu significa que o jogador de 26 anos quase certamente perderá a partida de ida, deixando um enorme vazio no ataque enquanto o time se prepara para enfrentar o resiliente Atlético de Diego Simeone.

    No entanto, o Arsenal continua otimista de que o atacante terá um papel importante nas últimas semanas da disputa pelo título da Premier League. Ter Havertz disponível para a reta final será vital, já que o Arsenal busca segurar o implacável Manchester City na busca pela glória nacional.

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  • atleti arsenalGetty Images

    Neville dá o alarme

    A lesão de Havertz surge num momento em que os especialistas já questionam se o Arsenal tem o elenco e a experiência necessários para lidar com duas competições de alto nível simultaneamente. Gary Neville sugeriu que o desgaste físico e mental da disputa pelo título pode impedir os Gunners de chegarem à final em Budapeste, especialmente agora que jogadores importantes estão na sala de tratamento.

    “Muitos desses jogadores não sabem como vencer a Liga dos Campeões, mas estão tão perto na disputa pelo título e estarão tão desesperados para não ficarem aquém disso”, disse o ex-capitão do Manchester United no podcast The Gary Neville. “Acho que Mikel Arteta precisa se dedicar a cada jogo e não priorizar um em detrimento do outro, mas ele sabe que a Premier League é a competição mais fácil de vencer do que a Liga dos Campeões neste momento... Não vejo o time passando pelo Atlético de Madrid e pelas outras equipes na semifinal, mas vejo que eles têm chances no campeonato.”

  • Preocupações com Eze e a profundidade do elenco

    Havertz não foi a única preocupação naquela tarde difícil em Tyneside, já que Eberechi Eze também foi substituído durante a partida. O jogador da seleção inglesa minimizou a gravidade de sua saída, dizendo aos repórteres que a substituição foi “por precaução”. No entanto, com uma agenda lotada que inclui um confronto contra o Fulham no sábado e a partida de volta contra o Atlético de Madrid, Arteta não pode se dar ao luxo de perder muitos outros jogadores importantes.

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    E agora?

    Havertz está ansioso por uma recuperação rápida, dado seu histórico de lesões nos tendões e nos joelhos, que interromperam suas duas últimas temporadas. Com a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá se aproximando, o ex-jogador do Chelsea continua sendo uma peça fundamental na seleção alemã de Julian Nagelsmann, especialmente com Serge Gnabry já descartado devido a uma lesão no adutor.

    Para o Arsenal, a prioridade continua sendo equilibrar suas aspirações domésticas com o sonho de conquistar o primeiro título da Liga dos Campeões da história do clube. Mikel Arteta espera que seu craque esteja de volta à linha de frente para a reta final, já que jogos contra West Ham, Burnley e Crystal Palace aguardam nas últimas semanas de uma temporada histórica.

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