Kai Havertz deve ficar de fora do confronto do Arsenal contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões após sofrer uma lesão na vitória sobre o Newcastle

De acordo com o The Athletic, Havertz deve ficar de fora da partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões, na quarta-feira, no Metropolitano. O versátil atacante sofreu uma lesão durante a vitória apertada no St James’ Park, o que o deixará de fora do jogo mais importante da temporada do Arsenal até agora. Embora as avaliações iniciais tenham aliviado os temores de uma ausência que encerrasse a temporada, o curto intervalo para o confronto europeu significa que o jogador de 26 anos quase certamente perderá a partida de ida, deixando um enorme vazio no ataque enquanto o time se prepara para enfrentar o resiliente Atlético de Diego Simeone.

No entanto, o Arsenal continua otimista de que o atacante terá um papel importante nas últimas semanas da disputa pelo título da Premier League. Ter Havertz disponível para a reta final será vital, já que o Arsenal busca segurar o implacável Manchester City na busca pela glória nacional.