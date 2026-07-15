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Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Kadidiatou Diani se torna a sexta contratação do London City Lionesses nesta janela de transferências de verão repleta de grandes nomes, após se transferir do Lyon, de propriedade de Michele Kang

WSL
London City Lionesses
K. Diani
OL Lyonnes
Futebol feminino

Kadidiatou Diani tornou-se a sexta contratação do London City Lionesses neste verão, seguindo os passos de Alexia Putellas, Mary Earps e outras jogadoras, em um clube que pode representar uma séria ameaça ao título da Superliga Feminina já em sua segunda temporada na divisão. Diani chega vinda do Lyon, clube oito vezes campeão europeu e que também pertence à proprietária do London City, Michele Kang, por uma quantia que, segundo relatos, ultrapassa 500.000 libras (670.000 dólares).

  • Notícia oficial: Diani troca o Lyon pelo London City

    Diani anunciou sua saída inesperada do Lyon na segunda-feira. A jogadora de 31 anos era uma das principais jogadoras do clube e ainda tinha um ano de contrato restante, mas revelou nas redes sociais que deixaria o clube neste verão, após conquistar seis títulos em três temporadas.

    Em poucas horas, seu próximo destino ficou claro, já que foi amplamente divulgado que Diani se juntaria a outro clube de Kang: o London City Lionesses. Na manhã de quarta-feira, a notícia foi confirmada, com o time inglês anunciando que Diani havia chegado e assinado um contrato de três anos. A BBC Sport apurou que uma quantia superior a £500.000 ($670.000) foi paga ao Lyon pela jogadora.

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  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    As primeiras palavras de Diani como jogador do London City

    Ao comentar sobre o anúncio da transferência, Diani disse: “Estou muito feliz por ter assinado com este clube. É uma oportunidade para eu conhecer um novo país, uma nova cidade, um novo time, e mal posso esperar para começar este novo capítulo. Estou animada para conhecer minhas novas companheiras de equipe, a comissão técnica, trabalhar no centro de treinamento e no estádio, e conhecer a torcida.

    “É um clube independente e muito ambicioso. Isso é algo bastante raro no futebol feminino e algo em que acredito muito. Não precisamos necessariamente depender de um clube masculino para competir no mais alto nível, conquistar títulos e ter muito sucesso. Acredito neste projeto.

    “Adquiri muita experiência e joguei em grandes competições com meus clubes e também com a seleção nacional. A WSL é muito competitiva e estou muito animada para começar este novo capítulo. É um desafio novo e grande, e eu adoro desafios. Temos objetivos: vencer o máximo de partidas possível e nos classificar para a Liga dos Campeões. Ganhar um troféu para este clube também seria maravilhoso. Acho que vamos viver uma temporada muito bonita.”

  • Uma candidata ao título da WSL? A incrível janela de transferências do London City Lionesses continua

    Há todos os motivos para acreditar que o London City pode ter uma grande temporada, já que a chegada de Diani dá continuidade a uma janela de transferências de verão marcante. Putellas, bicampeã do Ballon d’Or e que pode muito bem conquistar o terceiro título ainda este ano, é a contratação de destaque, mas Diani também é uma jogadora de nível mundial, assim como Mapi Leon, a ex-zagueira do Barcelona que é, sem dúvida, a melhor zagueira central do mundo.

    Earps, por sua vez, chega para reforçar o gol, já que Elene Lete enfrentou dificuldades em alguns momentos na última temporada, e Nicole Anyomi se juntou ao clube após marcar 13 gols e dar seis assistências em 20 partidas como titular na Bundesliga na temporada 2025-26. Janni Thomsen, a versátil jogadora da seleção dinamarquesa, completa as contratações, que ocorreram paralelamente a sete saídas e seis renovações de contrato.

    O técnico Eder Maestre terá a tarefa de garantir que essa grande renovação não tenha um impacto negativo e espera conseguir estabelecer coesão nessa equipe tão alterada logo no início. Se isso for alcançado, não é difícil imaginar que o London City tenha uma temporada muito boa, disputando títulos e as posições no topo da WSL.

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  • Michele Kang 2026Getty Images

    Será que o London City e o Lyon podem disputar a Liga dos Campeões Feminina?

    Quanto ao desejo declarado de Diani de se classificar para a Liga dos Campeões, porém, é aí que as coisas ficam um pouco confusas. As regras da UEFA estabelecem que: “Nenhuma pessoa física ou jurídica pode ter controle ou influência sobre mais de um clube participante de uma competição de clubes da UEFA.”

    No futebol masculino, o Crystal Palace esperava disputar a Liga Europa na última temporada, por exemplo, mas foi rebaixado para a Liga Conferência porque seu então maior acionista, John Textor, também detinha participação majoritária no Lyon, que havia se classificado para a Liga Europa.

    Questionada sobre a propriedade de vários clubes em maio, Nadine Kessler, diretora de futebol feminino da UEFA, afirmou que não haveria exceções a essa regra. “Por que quereríamos preservar a integridade esportiva do futebol masculino, mas não do futebol feminino? Isso está fora de questão”, disse ela. “Em qualquer esporte, a preservação da integridade esportiva é o mais importante. Há uma evolução no que diz respeito aos proprietários de vários clubes e ao futebol feminino, e eles obviamente investem muito no esporte, o que também é importante, mas, ao mesmo tempo, quando se trata de disputar uma competição de futebol, não haverá abordagem diferente nem exceções.”

    O que isso significa para as chances do London City de alcançar o objetivo de se classificar para a Liga dos Campeões, caso termine entre os três primeiros colocados da WSL na próxima temporada, só o tempo dirá. Em maio, a ESPN informou que o London City vinha “explorando possíveis soluções” que permitiriam ao clube disputar a UWCL caso tanto ele quanto o Lyon, oito vezes campeão, se classificassem.