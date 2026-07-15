Kadidiatou Diani se torna a sexta contratação do London City Lionesses nesta janela de transferências de verão repleta de grandes nomes, após se transferir do Lyon, de propriedade de Michele Kang

Quanto ao desejo declarado de Diani de se classificar para a Liga dos Campeões, porém, é aí que as coisas ficam um pouco confusas. As regras da UEFA estabelecem que: “Nenhuma pessoa física ou jurídica pode ter controle ou influência sobre mais de um clube participante de uma competição de clubes da UEFA.”

No futebol masculino, o Crystal Palace esperava disputar a Liga Europa na última temporada, por exemplo, mas foi rebaixado para a Liga Conferência porque seu então maior acionista, John Textor, também detinha participação majoritária no Lyon, que havia se classificado para a Liga Europa.

Questionada sobre a propriedade de vários clubes em maio, Nadine Kessler, diretora de futebol feminino da UEFA, afirmou que não haveria exceções a essa regra. “Por que quereríamos preservar a integridade esportiva do futebol masculino, mas não do futebol feminino? Isso está fora de questão”, disse ela. “Em qualquer esporte, a preservação da integridade esportiva é o mais importante. Há uma evolução no que diz respeito aos proprietários de vários clubes e ao futebol feminino, e eles obviamente investem muito no esporte, o que também é importante, mas, ao mesmo tempo, quando se trata de disputar uma competição de futebol, não haverá abordagem diferente nem exceções.”

O que isso significa para as chances do London City de alcançar o objetivo de se classificar para a Liga dos Campeões, caso termine entre os três primeiros colocados da WSL na próxima temporada, só o tempo dirá. Em maio, a ESPN informou que o London City vinha “explorando possíveis soluções” que permitiriam ao clube disputar a UWCL caso tanto ele quanto o Lyon, oito vezes campeão, se classificassem.