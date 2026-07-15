London City Lionesses
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Kadidiatou Diani se torna a sexta contratação do London City Lionesses nesta janela de transferências de verão repleta de grandes nomes, após se transferir do Lyon, de propriedade de Michele Kang
Notícia oficial: Diani troca o Lyon pelo London City
Diani anunciou sua saída inesperada do Lyon na segunda-feira. A jogadora de 31 anos era uma das principais jogadoras do clube e ainda tinha um ano de contrato restante, mas revelou nas redes sociais que deixaria o clube neste verão, após conquistar seis títulos em três temporadas.
Em poucas horas, seu próximo destino ficou claro, já que foi amplamente divulgado que Diani se juntaria a outro clube de Kang: o London City Lionesses. Na manhã de quarta-feira, a notícia foi confirmada, com o time inglês anunciando que Diani havia chegado e assinado um contrato de três anos. A BBC Sport apurou que uma quantia superior a £500.000 ($670.000) foi paga ao Lyon pela jogadora.
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As primeiras palavras de Diani como jogador do London City
Ao comentar sobre o anúncio da transferência, Diani disse: “Estou muito feliz por ter assinado com este clube. É uma oportunidade para eu conhecer um novo país, uma nova cidade, um novo time, e mal posso esperar para começar este novo capítulo. Estou animada para conhecer minhas novas companheiras de equipe, a comissão técnica, trabalhar no centro de treinamento e no estádio, e conhecer a torcida.
“É um clube independente e muito ambicioso. Isso é algo bastante raro no futebol feminino e algo em que acredito muito. Não precisamos necessariamente depender de um clube masculino para competir no mais alto nível, conquistar títulos e ter muito sucesso. Acredito neste projeto.
“Adquiri muita experiência e joguei em grandes competições com meus clubes e também com a seleção nacional. A WSL é muito competitiva e estou muito animada para começar este novo capítulo. É um desafio novo e grande, e eu adoro desafios. Temos objetivos: vencer o máximo de partidas possível e nos classificar para a Liga dos Campeões. Ganhar um troféu para este clube também seria maravilhoso. Acho que vamos viver uma temporada muito bonita.”
Uma candidata ao título da WSL? A incrível janela de transferências do London City Lionesses continua
Há todos os motivos para acreditar que o London City pode ter uma grande temporada, já que a chegada de Diani dá continuidade a uma janela de transferências de verão marcante. Putellas, bicampeã do Ballon d’Or e que pode muito bem conquistar o terceiro título ainda este ano, é a contratação de destaque, mas Diani também é uma jogadora de nível mundial, assim como Mapi Leon, a ex-zagueira do Barcelona que é, sem dúvida, a melhor zagueira central do mundo.
Earps, por sua vez, chega para reforçar o gol, já que Elene Lete enfrentou dificuldades em alguns momentos na última temporada, e Nicole Anyomi se juntou ao clube após marcar 13 gols e dar seis assistências em 20 partidas como titular na Bundesliga na temporada 2025-26. Janni Thomsen, a versátil jogadora da seleção dinamarquesa, completa as contratações, que ocorreram paralelamente a sete saídas e seis renovações de contrato.
O técnico Eder Maestre terá a tarefa de garantir que essa grande renovação não tenha um impacto negativo e espera conseguir estabelecer coesão nessa equipe tão alterada logo no início. Se isso for alcançado, não é difícil imaginar que o London City tenha uma temporada muito boa, disputando títulos e as posições no topo da WSL.
- Getty Images
Será que o London City e o Lyon podem disputar a Liga dos Campeões Feminina?
Quanto ao desejo declarado de Diani de se classificar para a Liga dos Campeões, porém, é aí que as coisas ficam um pouco confusas. As regras da UEFA estabelecem que: “Nenhuma pessoa física ou jurídica pode ter controle ou influência sobre mais de um clube participante de uma competição de clubes da UEFA.”
No futebol masculino, o Crystal Palace esperava disputar a Liga Europa na última temporada, por exemplo, mas foi rebaixado para a Liga Conferência porque seu então maior acionista, John Textor, também detinha participação majoritária no Lyon, que havia se classificado para a Liga Europa.
Questionada sobre a propriedade de vários clubes em maio, Nadine Kessler, diretora de futebol feminino da UEFA, afirmou que não haveria exceções a essa regra. “Por que quereríamos preservar a integridade esportiva do futebol masculino, mas não do futebol feminino? Isso está fora de questão”, disse ela. “Em qualquer esporte, a preservação da integridade esportiva é o mais importante. Há uma evolução no que diz respeito aos proprietários de vários clubes e ao futebol feminino, e eles obviamente investem muito no esporte, o que também é importante, mas, ao mesmo tempo, quando se trata de disputar uma competição de futebol, não haverá abordagem diferente nem exceções.”
O que isso significa para as chances do London City de alcançar o objetivo de se classificar para a Liga dos Campeões, caso termine entre os três primeiros colocados da WSL na próxima temporada, só o tempo dirá. Em maio, a ESPN informou que o London City vinha “explorando possíveis soluções” que permitiriam ao clube disputar a UWCL caso tanto ele quanto o Lyon, oito vezes campeão, se classificassem.
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