Juventus, Zhegrova ainda está no mercado: atenção à Arábia Saudita até domingo

O futuro de Edon Zhegrova ainda está por ser definido. O ponta kosovar entrou na mira do Al-Ittihad, que teria feito uma primeira sondagem para saber a disponibilidade e a avaliação do jogador. Nenhuma oferta oficial, por enquanto, mas a Juventus já definiu suas condições.





Como informa o TuttoJuve.com, a Juventus estaria disposta a avaliar a venda apenas diante de uma proposta de pelo menos 15 milhões de euros, valor que poderia ser aumentado por meio de bônus. Um patamar que permitiria resguardar o investimento feito no jogador, contratado junto ao Lille por cerca de 14,3 milhões, mais custos acessórios e bônus, e que tem contrato até 2030.