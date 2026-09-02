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Gianluca Minchiotti

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Juventus, Zhegrova ainda está no mercado: atenção à Arábia Saudita até domingo

Juventus
Mercado da bola
E. Zhegrova

Para o kosovar, a Juventus segue à espera de ofertas oficiais

O futuro de Edon Zhegrova ainda está por ser definido. O ponta kosovar entrou na mira do Al-Ittihad, que teria feito uma primeira sondagem para saber a disponibilidade e a avaliação do jogador. Nenhuma oferta oficial, por enquanto, mas a Juventus já definiu suas condições.


Como informa o TuttoJuve.com, a Juventus estaria disposta a avaliar a venda apenas diante de uma proposta de pelo menos 15 milhões de euros, valor que poderia ser aumentado por meio de bônus. Um patamar que permitiria resguardar o investimento feito no jogador, contratado junto ao Lille por cerca de 14,3 milhões, mais custos acessórios e bônus, e que tem contrato até 2030.

  • Por esse motivo, um simples empréstimo não parece ser uma solução particularmente bem recebida pela Juventus. O eventual interesse concreto do Al-Ittihad poderia, por outro lado, abrir caminho para uma venda definitiva ou para uma fórmula com garantias adequadas de compra futura.


    A situação, portanto, segue em compasso de espera: o primeiro contato aconteceu, agora é preciso colocar o dinheiro na mesa. Se o clube saudita se aproximar dos 15 milhões, a Juventus estará pronta para ouvir com seriedade. O mercado na Arábia Saudita fecha no domingo, 6 de setembro.


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