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Como está Kenan Yildiz e, sobretudo, quando voltará a campo pela Juventus sob o comando de Luciano Spalletti? Apesar das ótimas impressões dos últimos dias, foi o próprio meia-atacante turco quem respondeu à pergunta. No domingo passado, ele esteve com torcedores do "Legends Club", com quem assistiu à partida entre Juventus e Napoli. Yildiz contou a eles que sua recuperação está indo bem, mas que ainda levará algum tempo. Confira o que ele disse ao canal YouTube GJustjuve.