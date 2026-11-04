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Ao VivoIngressos
Yildiz 2-1Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus, Yildiz fala sobre sua lesão: "Ainda vai levar um tempo, mas a recuperação está indo bem"

Juventus
K. Yildiz

O meia-atacante turco passou um dia com os torcedores do "legend club" e falou sobre sua volta a campo.

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Como está Kenan Yildiz e, sobretudo, quando voltará a campo pela Juventus sob o comando de Luciano Spalletti? Apesar das ótimas impressões dos últimos dias, foi o próprio meia-atacante turco quem respondeu à pergunta. No domingo passado, ele esteve com torcedores do "Legends Club", com quem assistiu à partida entre Juventus e Napoli. Yildiz contou a eles que sua recuperação está indo bem, mas que ainda levará algum tempo. Confira o que ele disse ao canal YouTube GJustjuve.

  • A JUVENTUS POR YILDIZ

    "Já estar entre as lendas? Se penso em 3 anos atrás, acho que teria sido algo especial, algo em que você pensa, mas sabe que, na vida, nem sempre tudo acontece como gostaria. Então, você se mantém positivo e acredita em si mesmo. Por isso, sim, mesmo naquela época eu acreditava que um dia chegaria aqui."

  • A LESÃO

    "Como estou? Está tudo indo bem, tudo está caminhando como deveria. Claro que é preciso tempo, mas a lesão está se curando e, por isso, espero voltar em breve. Ainda vai demorar um pouco, mas logo ficará tudo bem."

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