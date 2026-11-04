Próximas partidas AZ Liga Europa 15:00 JUV Assistir

Como está Kenan Yildiz e, sobretudo, quando voltará a campo à disposição da Juventus e de Luciano Spalletti? Apesar das boas impressões dos últimos dias, quem respondeu à pergunta foi o próprio meia-atacante turco. No último domingo, ele esteve com os torcedores do "Legends Club", com quem assistiu ao jogo entre Juventus e Napoli, e lhes contou que a recuperação está indo bem, mas que ainda levará um pouco de tempo. Confira suas palavras, reproduzidas pelo canal YouTube GJustjuve.