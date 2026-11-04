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Ao VivoIngressos
Yildiz 2-1Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus: Yildiz fala sobre sua lesão: "Ainda vai demorar um pouco, mas a recuperação está indo bem"

Juventus
K. Yildiz

O meia de criação turco passou um dia com os torcedores do "legend club" e falou sobre sua volta aos gramados.

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Como está Kenan Yildiz e, sobretudo, quando voltará a campo à disposição da Juventus e de Luciano Spalletti? Apesar das boas impressões dos últimos dias, quem respondeu à pergunta foi o próprio meia-atacante turco. No último domingo, ele esteve com os torcedores do "Legends Club", com quem assistiu ao jogo entre Juventus e Napoli, e lhes contou que a recuperação está indo bem, mas que ainda levará um pouco de tempo. Confira suas palavras, reproduzidas pelo canal YouTube GJustjuve.

  • A Juventus por Yildiz

    "Já estar entre as lendas? Se penso em 3 anos atrás, acho que teria sido algo especial, algo em que você pensa, mas sabe que, na vida, nem sempre tudo acontece como gostaria. Por isso, você se mantém sempre positivo e acredita em si mesmo. Então, sim, mesmo naquela época eu acreditava que um dia chegaria aqui."

  • A LESÃO

    "Como estou? Está tudo indo bem, tudo está caminhando como deveria. Claro que é preciso tempo, mas a lesão está se curando e, por isso, espero voltar em breve. Ainda vai demorar um pouco, mas logo tudo ficará bem."

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