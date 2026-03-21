Mais polêmicas em torno das decisões arbitrais, inclusive na partida entreJuventus e Sassuolo, disputada no sábado à noite pela 30ª rodada e que terminou em 1 a 1. O pênalti a favor dos bianconeri, marcado por uma mão na bola no final da partida e depois perdido por Locatelli, foi contestado. Esta é a análise do pênalti feita pelo ex-árbitro Luca Marelli, agora comentarista de arbitragem da DAZN.
Traduzido por
Juventus x Sassuolo, polêmica sobre o pênalti: para Marelli, foi correto marcar a falta de mão de Idzes em Vlahovic; o motivo
Estas foram as palavras de Marelli sobre a revisão do VAR aos 84 minutos da partida entre Juve e Sassuolo.
“O braço esquerdo de Idzes estava completamente fora da linha do corpo na cabeçada de Locatelli; era preciso avaliar se houve contato e se era passível de penalidade. Eles confirmaram que houve contato com o braço. Para deixar claro que houve contato, mostraram a imagem frontal.”
“Era preciso avaliar se houve toque com o braço, por isso a revisão demorou. Depois de se certificarem de que Idzes havia tocado na bola com o braço, o toque é passível de penalidade tanto porque o braço está acima da altura do ombro quanto porque está completamente fora da linha do corpo”.
Como mencionado, a jogada não alterou o resultado, já que Locatelli, ao se apresentar na marca do pênalti, foi hipnotizado por Muric.