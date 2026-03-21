Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie A
Simone Gervasio

Traduzido por

Juventus x Sassuolo, polêmica sobre o pênalti: para Marelli, foi correto marcar a falta de mão de Idzes em Vlahovic; o motivo

A análise da decisão arbitral.

Mais polêmicas em torno das decisões arbitrais, inclusive na partida entreJuventus e Sassuolo, disputada no sábado à noite pela 30ª rodada e que terminou em 1 a 1. O pênalti a favor dos bianconeri, marcado por uma mão na bola no final da partida e depois perdido por Locatelli, foi contestado. Esta é a análise do pênalti feita pelo ex-árbitro Luca Marelli, agora comentarista de arbitragem da DAZN.


  • Estas foram as palavras de Marelli sobre a revisão do VAR aos 84 minutos da partida entre Juve e Sassuolo.


    “O braço esquerdo de Idzes estava completamente fora da linha do corpo na cabeçada de Locatelli; era preciso avaliar se houve contato e se era passível de penalidade. Eles confirmaram que houve contato com o braço. Para deixar claro que houve contato, mostraram a imagem frontal.”


    “Era preciso avaliar se houve toque com o braço, por isso a revisão demorou. Depois de se certificarem de que Idzes havia tocado na bola com o braço, o toque é passível de penalidade tanto porque o braço está acima da altura do ombro quanto porque está completamente fora da linha do corpo”.


    Como mencionado, a jogada não alterou o resultado, já que Locatelli, ao se apresentar na marca do pênalti, foi hipnotizado por Muric.

    • Publicidade
Campeonato Italiano
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Campeonato Italiano
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN