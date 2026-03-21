Juventus x Sassuolo, o replay: toque de mão de Idzes na área, é pênalti. A retenção de Vlahovic foi considerada não falta

Juventus x Sassuolo encerra a rodada de sábado da 30ª jornada do Campeonato da Série A.
A seguir, todas as jogadas polêmicas da partida.
Juventus x Sassuolo encerra a rodada de sábado da 30ª jornada do Campeonato da Série A.
A seguir, todas as jogadas polêmicas da partida.
Marchetti
Costanzo e Bianchini
4º ÁRBITRO Allegretta
VAR Abisso
AVAR Camplone
83' - Protestos por uma mão na área de pênalti de Idzes, que salta junto com Vlahovic. Toda a equipe da Juventus pede a intervenção do árbitro, que, no entanto, deixa a jogada prosseguir, antes de apitar após consultar a sala do VAR. Marchetti é chamado para a revisão em campo, onde considera punível a mão de Idzes, uma vez que o braço está em uma posição inadequada em relação ao contorno do corpo. Não é considerada falta, por outro lado, a retenção na camisa do atacante da Juventus sobre o zagueiro da Atalanta.