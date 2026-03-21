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Moviola Juventus SassuoloDAZN
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Juventus x Sassuolo, o replay: toque de mão de Idzes na área, é pênalti. A retenção de Vlahovic foi considerada não falta

Todos os episódios relacionados à arbitragem.

Juventus x Sassuolo encerra a rodada de sábado da 30ª jornada do Campeonato da Série A.

A seguir, todas as jogadas polêmicas da partida.

  • OS ÁRBITROS

    Marchetti

    Costanzo e Bianchini

    4º ÁRBITRO Allegretta

    VAR Abisso

    AVAR Camplone

    • Publicidade

  • OS EPISÓDIOS

    83' - Protestos por uma mão na área de pênalti de Idzes, que salta junto com Vlahovic. Toda a equipe da Juventus pede a intervenção do árbitro, que, no entanto, deixa a jogada prosseguir, antes de apitar após consultar a sala do VAR. Marchetti é chamado para a revisão em campo, onde considera punível a mão de Idzes, uma vez que o braço está em uma posição inadequada em relação ao contorno do corpo. Não é considerada falta, por outro lado, a retenção na camisa do atacante da Juventus sobre o zagueiro da Atalanta.

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