Juventus-Napoli é o segundo grande jogo a encerrar o domingo da 10ª rodada da Serie A 2026/2027. A partida já é fundamental tanto para a Juventus de Luciano Spalletti quanto para o Napoli de Massimiliano Allegri. As duas equipes estão empatadas com 14 pontos, nove atrás do Como, que ocupa atualmente a 4ª posição na tabela, a última que dá vaga à Champions League.
De Bruyne e seus companheiros estão em recuperação e chegam para o jogo após o movimentado empate por 3 a 3 com a Roma e a vitória por 4 a 1 sobre o Monza, fora de casa. Já a Juventus sofreu em Gênova sua segunda derrota nas últimas três partidas do campeonato, com uma atuação muito distante do que Spalletti espera de seus jogadores.
JUVENTUS-NAPOLI
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