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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus x Napoli AO VIVO: as últimas sobre as escalações, Allegri enfrenta emergência na defesa e Spalletti volta ao 3-5-2

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Campeonato Italiano
Juventus x Napoli

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Juventus x Napoli é o segundo grande confronto que encerra o domingo da 10ª rodada da Serie A 2026/2027. A partida já é fundamental tanto para a Juventus de Luciano Spalletti quanto para o Napoli de Massimiliano Allegri. As duas equipes estão empatadas com 14 pontos, nove atrás do Como, que ocupa atualmente o 4º lugar na tabela, posição que garante vaga na Champions League.

De Bruyne e seus companheiros estão em recuperação e chegam à partida após o movimentado empate por 3 a 3 com a Roma e a vitória convincente por 4 a 1 sobre o Monza fora de casa. Já a Juventus sofreu em Gênova sua segunda derrota nos últimos três jogos do campeonato, com uma atuação muito aquém do que Spalletti espera de seus jogadores.

JUVENTUS X NAPOLI

GOLS: -

  • JUVENTUS X NAPOLI: PROVÁVEIS ESCALAÇÕES E FICHA TÉCNICA

    Juventus-Napoli

    Autores dos gols: -

    JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, Koopmeiners, McKennie; Woltemade, Kolo Muani.

    Téc. Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

    Téc. Allegri.

    Árbitro: Sozza

    Advertidos: -

    Expulsos: -

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