Juventus x Napoli é o segundo grande confronto que encerra o domingo da 10ª rodada da Serie A 2026/2027. A partida já é fundamental tanto para a Juventus de Luciano Spalletti quanto para o Napoli de Massimiliano Allegri. As duas equipes estão empatadas com 14 pontos, nove atrás do Como, que ocupa atualmente o 4º lugar na tabela, posição que garante vaga na Champions League.
De Bruyne e seus companheiros estão em recuperação e chegam à partida após o movimentado empate por 3 a 3 com a Roma e a vitória convincente por 4 a 1 sobre o Monza fora de casa. Já a Juventus sofreu em Gênova sua segunda derrota nos últimos três jogos do campeonato, com uma atuação muito aquém do que Spalletti espera de seus jogadores.
JUVENTUS X NAPOLI
GOLS: -