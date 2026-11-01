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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus x Napoli, análise da arbitragem ao vivo: Lucumì corre risco de receber o segundo cartão amarelo. Cabal pede pênalti. Koopmeiners merecia cartão vermelho? Marelli: "O contato é alto, mas o pé desliza rapidamente"

Juventus x Napoli
Juventus
Napoli
Campeonato Italiano

Os lances de arbitragem do jogo que encerra o domingo da 10ª rodada da Serie A

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Juventus-Napoli é muito mais do que um clássico histórico do Campeonato Italiano e um confronto cheio de histórias que envolvem sobretudo os dois técnicos, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Os três pontos em disputa já são decisivos na corrida dos dois clubes por uma vaga na Champions League: ambos estão a nove pontos do Como às vésperas da partida.

Por isso, haverá grande pressão sobre a terceira equipe em campo, a de arbitragem, escalada pelo responsável pelas designações, Orsato, que escolheu Sozza para apitar o jogo. Confira os lances de arbitragem mais duvidosos e debatidos em nossa análise.

  • Juventus x Napoli: a designação completa

    JUVENTUS – NAPOLI domingo às 20h45

    SOZZA

    IMPERIALE – COLAROSSI

    IV:     DOVERI

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:       GARIGLIO

  • 28' CABAL PEDE PÊNALTI

    Pouco depois de acertar a trave sem querer, Cabal corre em busca da bola e é derrubado acidentalmente por Olivera, que, de olho na bola e sem ver o defensor, pisa na parte de trás de sua chuteira. Sozza manda o jogo seguir, e a checagem do VAR confirma a decisão de campo.

    Marelli: "Lembra o contato sofrido por Da Cunha em Torino x Como, mas há uma diferença. O meio-campista do Como foi atingido em cheio no tornozelo; neste caso, Cabal foi apenas atingido de leve. Concordo com a opção do VAR de não intervir por um contato que não foi decisivo".

  • 23' LUCUMÌ CORRE O RISCO DE LEVAR CARTÃO VERMELHO

    Mais uma entrada no limite de Lucumì, que chega com o joelho à altura do pescoço de Lucca e o para com uma falta. Sozza o poupa e não mostra o segundo cartão, por considerar o contato uma disputa de jogo legítima.

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  • 21' CARTÃO AMARELO PARA LUCUMÌ

    Desta vez, o cartão amarelo é indiscutível: Lucumì para Lucca em um contra-ataque. Advertência prevista pela regra.

  • 17' Cartão amarelo generoso para Douglas Luiz

    Depois de não intervir em um lance envolvendo Koopmeiners, Sozza mostra o primeiro cartão amarelo da partida a Douglas Luiz, que comete falta em Rafa Marin, mas sem maldade. Amarelo rigoroso.

  • O COMENTÁRIO DE MARELLI: "O PÉ DESLIZA EM DIREÇÃO AO TORNOZELO"

    Este foi o comentário do analista de arbitragem Luca Marelli: "Pela imagem que vimos, faltou um cartão amarelo para Koopmeiners. O contato ocorre em uma região muito alta da panturrilha, a meio caminho entre a panturrilha e o tornozelo. Vamos ver o que dirão no VAR, embora exista a possibilidade de jogo brusco grave. O ponto de contato é muito alto, mas ressalto um aspecto fundamental: o pé direito desliza pelo tornozelo. Portanto, não há motivo para cartão vermelho".

  • 11' KOOPMEINERS CORRE RISCO DE SER EXPULSO

    Frank Anguissa corre um risco enorme: último homem, não percebe a pressão alta de Koopmeiners, que tenta tomar a bola dele, mas atinge primeiro o jogador e depois a bola, que sai pela linha de fundo. O replay, porém, mostra que a entrada é claramente faltosa, com o primeiro contato do holandês em uma região muito alta. Sozza não marca nada, e o VAR não intervém.

  • 10' MCKENNIE CORRE O RISCO DE LEVAR CARTÃO AMARELO

    O Napoli reclama com Sozza pela entrada de McKennie que interrompe o contra-ataque de De Bruyne em direção ao gol de Vicario. O árbitro deixa o jogo seguir e não intervém, mas o risco foi alto.

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