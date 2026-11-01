Juventus-Napoli é muito mais do que um clássico histórico do Campeonato Italiano e um confronto cheio de histórias que envolvem sobretudo os dois técnicos, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Os três pontos em disputa já são decisivos na corrida dos dois clubes por uma vaga na Champions League: ambos estão a nove pontos do Como às vésperas da partida.
Por isso, haverá grande pressão sobre a terceira equipe em campo, a de arbitragem, escalada pelo responsável pelas designações, Orsato, que escolheu Sozza para apitar o jogo. Confira os lances de arbitragem mais duvidosos e debatidos em nossa análise.