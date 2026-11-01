Juventus-Napoli é muito mais do que um grande duelo histórico do Campeonato Italiano e um confronto cheio de histórias cruzadas, sobretudo as dos dois treinadores, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Os três pontos em disputa já são decisivos na corrida dos dois clubes por uma vaga na Champions League. Antes da partida, ambos estavam a nove pontos do Como.
Também por isso haverá grande pressão sobre a terceira equipe em campo, a de arbitragem, designada pelo responsável pela escalação dos árbitros, Orsato, que escolheu Sozza para apitar a partida. Confira os lances de arbitragem mais duvidosos e polêmicos na nossa análise.