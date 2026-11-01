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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus x Napoli, a análise da arbitragem: Koopmeiners merecia cartão vermelho? Marelli: "Contato alto, mas o pé escorrega rapidamente". Woltemade e Cabal pedem pênalti. Marianucci é expulso

Juventus x Napoli
Juventus
Napoli
Campeonato Italiano

Os lances de arbitragem do jogo que encerra o domingo da 10ª rodada da Serie A

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Juventus-Napoli é muito mais do que um grande duelo histórico do Campeonato Italiano e um confronto cheio de histórias cruzadas, sobretudo as dos dois treinadores, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Os três pontos em disputa já são decisivos na corrida dos dois clubes por uma vaga na Champions League. Antes da partida, ambos estavam a nove pontos do Como.

Também por isso haverá grande pressão sobre a terceira equipe em campo, a de arbitragem, designada pelo responsável pela escalação dos árbitros, Orsato, que escolheu Sozza para apitar a partida. Confira os lances de arbitragem mais duvidosos e polêmicos na nossa análise.

  • Juventus x Napoli: a escala completa da arbitragem

    JUVENTUS – NAPOLI domingo às 20h45

    SOZZA

    IMPERIALE – COLAROSSI

    4º árbitro:     DOVERI

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:       GARIGLIO

  • 75' MARIANUCCI É EXPULSO

    Marianucci chega atrasado e pisa claramente no pé de Cabal, levando Sozza a mostrar o cartão amarelo. Como é o segundo, Marianucci é expulso.

  • 73' WOLTEMADE PEDE PÊNALTI

    Outra jogada vertical da Juventus: Koopmeiners chega à linha de fundo e cruza para o meio da área, onde Woltemade cai após contato com Olivera: "Concordo com Giaccherini, é muito pouco. Há um braço apoiado, mas não há puxão. É muito pouco para marcar pênalti."

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  • 28' CABAL PEDE PÊNALTI

    Pouco depois de acertar a trave sem querer, Cabal corre atrás da bola e é derrubado acidentalmente por Olivera, que, olhando para a bola e sem ver o defensor, pisa na parte de trás de sua chuteira. Sozza deixa o jogo seguir, e a checagem do VAR confirma a decisão de campo.

    Marelli: "É parecido com o contato sobre Da Cunha em Torino x Como, mas há uma diferença. O meio-campista do Como foi atingido em cheio no tornozelo; neste caso, Cabal sofreu apenas um leve toque, e concordo com a decisão do VAR de não intervir por um contato que não foi decisivo".

  • 23' LUCUMÌ CORRE RISCO DE SER EXPULSO

    Outra entrada no limite de Lucumì, que atinge Lucca com o joelho à altura do pescoço e o para com falta. Sozza poupa o jogador e não mostra o segundo cartão por considerar o lance um contato normal de jogo.

  • 21' CARTÃO AMARELO PARA LUCUMÌ

    Desta vez, o cartão amarelo é indiscutível: Lucumì para Lucca em um contra-ataque. Advertência prevista na regra.

  • Aos 17 minutos, cartão amarelo rigororoso para Douglas Luiz.

    Após o lance não marcado em Koopmeiners, Sozza mostra o primeiro cartão amarelo da partida a Douglas Luiz, que comete uma falta em Rafa Marin, mas sem maldade. Amarelo exagerado.

  • O COMENTÁRIO DE MARELLI: "O PÉ DESLIZA EM DIREÇÃO AO TORNOZELO"

    Este foi o comentário do analista de arbitragem Luca Marelli: "Pela imagem que vimos, faltou um cartão amarelo para Koopmeiners. O contato ocorre na parte inferior da panturrilha, entre a panturrilha e o tornozelo. Vamos ver o que dirão no VAR, embora exista a possibilidade de enquadrar o lance como jogo brusco grave. O ponto de contato é muito alto, mas ressalto um aspecto fundamental: o pé direito escorrega sobre o tornozelo. Portanto, não há motivo para cartão vermelho".

  • Aos 11 minutos, Koopmeiners corre o risco de ser expulso.

    Frank Anguissa corre um grande risco ao não perceber, na condição de último defensor, a pressão alta de Koopmeiners. O holandês tenta desarmá-lo, atinge primeiro o jogador e depois a bola, que sai pela linha de fundo. O replay, porém, mostra que a entrada é claramente faltosa: o primeiro contato do holandês é muito alto. Sozza não marca nada, e o VAR não intervém.

  • 10' MCKENNIE CORRE O RISCO DE LEVAR CARTÃO AMARELO

    O Napoli reclama com Sozza pela intervenção de McKennie, que interrompe o contra-ataque de De Bruyne em direção ao gol de Vicario. O árbitro deixa o jogo seguir e não intervém, mas o risco foi grande.

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