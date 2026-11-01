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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
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Juventus x Napoli 0 a 0 AO VIVO: Vicario salva de carrinho diante de Politano

Juventus
Napoli
Campeonato Italiano
Juventus x Napoli

Acompanhe Juventus x Napoli, jogo da 10ª rodada da Série A

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✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
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✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00
Próximas partidas
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JUV

JUV

Juventus-Napoli é o segundo grande jogo que fecha o domingo da 10ª rodada da Serie A 2026/2027. A partida já é fundamental tanto para a Juventus de Luciano Spalletti quanto para o Napoli de Massimiliano Allegri. As duas equipes estão empatadas com 14 pontos, nove atrás do Como, que atualmente ocupa o 4º lugar, posição que garante vaga na Champions League.

De Bruyne e seus companheiros estão em recuperação e chegam para o jogo após o movimentado empate por 3 a 3 com a Roma e a vitória convincente por 4 a 1 sobre o Monza, fora de casa. Já a Juventus sofreu em Gênova sua segunda derrota nos últimos três jogos do campeonato, com uma atuação muito distante do que Spalletti espera de seus jogadores.

JUVENTUS-NAPOLI 0 A 0

GOLS: -

  • GOLS E MELHORES LANCES

    58' QUE ERRO! Lucumì comete um erro feio: pressionado por Politano, cai e, de carrinho, manda a bola curta na direção de Vicario. O ponta do Napoli parte para a bola, mas Vicario se antecipa no último instante com uma saída desesperada e fica com ela.

    45+2' CHANCE - Desta vez, quem faz uma grande defesa é Meret. Alajbegovic resolve arriscar sozinho, pouco dentro da área, e bate cruzado, mas o goleiro do Napoli reage rápido, se estica para a esquerda e defende.

    31' CHANCE - O jogo muda de lado, mas o roteiro é o mesmo: Kolo Muani chega à linha de fundo e cruza para trás, pelo alto, para Alajbegovic, que finaliza sozinho, mas manda de direita pouco acima do gol.

    30' CHANCE - Anguissa recupera a bola e lança Politano, que cruza para encontrar Lang na área. Ele bate com o gol à disposição, mas manda por cima.

    28' NA TRAVE - Após cruzamento da direita, a bola bate no corpo de Cabal e acerta a trave à direita de Meret. Na sequência do lance, Cabal cai na área e pede pênalti por um contato com Olivera.

    16' CHANCE - Koopmeiners cobra escanteio, e Lucumì desvia de joelho no meio da área, mandando a bola pouco acima do gol.

    11' KOOPMEINERS CORRE RISCO DE EXPULSÃO - Koopmeiners faz uma entrada dura e atinge primeiro a panturrilha e depois o tornozelo de Anguissa ao tentar tomar a bola. Sozza não mostra nem o cartão amarelo; o Napoli pedia o vermelho (LEIA AQUI A ANÁLISE DA ARBITRAGEM)

    7' CHANCE - A primeira grande chance da partida é do Napoli, após uma sequência de jogadas pela direita que termina com um cruzamento de Politano. No meio da área, Lucca ganha posição na disputa com Bremer e cabeceia, mas Vicario faz uma grande defesa, manda para escanteio e mantém o placar.

    0' A bola rola a partir das 20h45 no Allianz Stadium, em Turim.

    AQUI, TODAS AS INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E O TEMPO REAL MINUTO A MINUTO

  • JUVENTUS X NAPOLI: FICHA TÉCNICA

    Juventus-Napoli 0 a 0

    Gols: -

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie (46' Gatti); Alajbegovic, Woltemade, Kolo Muani (59' Zhegrova).

    Reservas: Pinsoglio, Neto, Kelly, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Sarr. 

    Técnico: Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (46' Rrhamani), Marianucci, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne (46' Gilmour), McTominay; Politano (61' Vergara), Lucca, Lang.

    Reservas: Contini, Spinelli, Barido, Giovane, Beukema, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Técnico: Allegri.

    Técnico: Allegri.

    Árbitro: Sozza

    Cartões amarelos: Douglas Luiz (J), Lucumi (J), Marianucci (N)

    Expulsos: -

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Próximas partidas
POR

POR

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Liga Europa

05 de nov. de 2026

JUV

JUV