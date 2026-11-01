58' QUE ERRO! Lucumì comete um erro feio: pressionado por Politano, cai e, de carrinho, manda a bola curta na direção de Vicario. O ponta do Napoli parte para a bola, mas Vicario se antecipa no último instante com uma saída desesperada e fica com ela.
45+2' CHANCE - Desta vez, quem faz uma grande defesa é Meret. Alajbegovic resolve arriscar sozinho, pouco dentro da área, e bate cruzado, mas o goleiro do Napoli reage rápido, se estica para a esquerda e defende.
31' CHANCE - O jogo muda de lado, mas o roteiro é o mesmo: Kolo Muani chega à linha de fundo e cruza para trás, pelo alto, para Alajbegovic, que finaliza sozinho, mas manda de direita pouco acima do gol.
30' CHANCE - Anguissa recupera a bola e lança Politano, que cruza para encontrar Lang na área. Ele bate com o gol à disposição, mas manda por cima.
28' NA TRAVE - Após cruzamento da direita, a bola bate no corpo de Cabal e acerta a trave à direita de Meret. Na sequência do lance, Cabal cai na área e pede pênalti por um contato com Olivera.
16' CHANCE - Koopmeiners cobra escanteio, e Lucumì desvia de joelho no meio da área, mandando a bola pouco acima do gol.
11' KOOPMEINERS CORRE RISCO DE EXPULSÃO - Koopmeiners faz uma entrada dura e atinge primeiro a panturrilha e depois o tornozelo de Anguissa ao tentar tomar a bola. Sozza não mostra nem o cartão amarelo; o Napoli pedia o vermelho (LEIA AQUI A ANÁLISE DA ARBITRAGEM)
7' CHANCE - A primeira grande chance da partida é do Napoli, após uma sequência de jogadas pela direita que termina com um cruzamento de Politano. No meio da área, Lucca ganha posição na disputa com Bremer e cabeceia, mas Vicario faz uma grande defesa, manda para escanteio e mantém o placar.
0' A bola rola a partir das 20h45 no Allianz Stadium, em Turim.
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