Juventus x Bologna, um confronto muito acirrado: Carnevali de olho em Castro, e depois Miretti, João Mário, Holm e Freuler

Os destinos de João Mário e Emil Holmpodem se cruzar novamente, como aconteceu em janeiro. João Mário, português que chegou a Turim no verão passado por 12 milhões de euros, foi emprestado ao Bologna em janeiro. A mesma situação se aplica, do outro lado, a Holm. No caso de Holm, o valor que havia sido acordado para uma eventual compra definitiva (15 milhões) é considerado alto demais. A relação entre os dois clubes, de qualquer forma, é excelente e, portanto, não se pode descartar a hipótese de uma nova troca de empréstimos envolvendo os dois jogadores de linha lateral.



