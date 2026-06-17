Uma das negociações de mercado potencialmente mais quentes nas próximas horas pode ser a que envolve a Juventus e o Bologna. Em ambas as direções, há muitos nomes em pauta entre o novo diretor executivo da Juventus, Giovanni Carnevali, e a diretoria do Bologna, representada pelo diretor esportivo Marco Di Vaio e pelo diretor executivo Claudio Fenucci. Trata-se de Santiago Castro, Fabio Miretti, João Mário, Emil Holm e Remo Freuler.
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Juventus x Bologna, um confronto muito acirrado: Carnevali de olho em Castro, e depois Miretti, João Mário, Holm e Freuler
CASTRO
Alexander Sorloth é o principal alvo para o ataque da Juventus, enquanto se aguarda uma eventual e sensacional reabertura das negociações para a renovação do contrato de Dusan Vlahovic, que vence em 30 de junho de 2026. Entre as alternativas, vale a pena ficar de olho também no perfil de Santiago Castro, argentino nascido em 2004 que joga pelo Bologna. Segundo o site TuttoJuve.com, a Juventus não desiste do atacante sul-americano, que o clube de Bolonha avalia em nada menos que 40 milhões de euros. Chelsea, Crystal Palace e Nottingham Forest estão prontos para apresentar uma oferta concreta ao Bologna nos próximos dias, enquanto a Juventus permanece atenta.
MIRETTI
A Velha Senhora avalia a possibilidade de vender Fabio Miretti, que encerrou a temporada 2025-26 com 31 partidas e 1 gol, após ter jogado na temporada 2024-25 por empréstimo ao Genoa. Miretti, que se formou nas categorias de base da Juve e está vinculado à Velha Senhora por um contrato válido até 2028, poderia garantir aos cofres da Bianconeri um lucro considerável, da ordem de 12 a 15 milhões. Gianluigi Longari, jornalista da Sportitalia, escreve no X: “Novos contatos por parte do Bologna para Fabio Miretti, da Juventus. O meio-campista também está na mira da Fiorentina”.
JOÃO MARIO E HOLM
Os destinos de João Mário e Emil Holmpodem se cruzar novamente, como aconteceu em janeiro. João Mário, português que chegou a Turim no verão passado por 12 milhões de euros, foi emprestado ao Bologna em janeiro. A mesma situação se aplica, do outro lado, a Holm. No caso de Holm, o valor que havia sido acordado para uma eventual compra definitiva (15 milhões) é considerado alto demais. A relação entre os dois clubes, de qualquer forma, é excelente e, portanto, não se pode descartar a hipótese de uma nova troca de empréstimos envolvendo os dois jogadores de linha lateral.
FREULER
Também é interessante a situação do veterano Remo Freuler, nascido em 1992. O meio-campista suíço tem sido alvo de inúmeros rumores de transferência, incluindo um suposto interesse da Juventus.