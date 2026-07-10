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CM grafica Juventus Sorloth
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus x Atlético de Madrid: Sorloth volta a ser cogitado. Ruggeri também entra em cena caso Cambiaso saia

Mercado da bola
Juventus
Atlético de Madrid
A. Soerloth
A. Cambiaso
M. Ruggeri
N. Gonzalez

A relação entre a Juventus e o Atlético de Madrid está em alta: há quatro nomes em discussão

A Juventus e o Atlético de Madrid voltam a cruzar seus planos de transferências. No momento, não há uma negociação propriamente dita, mas os contatos entre os dois clubes devem se intensificar nas próximas semanas, graças a uma série de interesses em comum que poderiam dar origem a uma operação mais ampla.


O primeiro ponto em questão diz respeito a Nico González. O ponta argentino, de propriedade da Juventus, apesar de agradar a Luciano Spalletti, não tem intenção de voltar a Turim. O Atlético gostaria de mantê-lo, mas em condições financeiras bem diferentes das previstas no início do empréstimo (32 milhões). É justamente a partir desse ponto que poderia surgir uma negociação destinada a se estender a outros jogadores, conforme informa o jornal La Gazzetta dello Sport.


  • RESPOSTA DE SORLOTH

    Entre eles está Alexander Sorloth, atacante apontado pela Juventus como um dos principais alvos para reforçar o ataque. Spalletti está em busca de um “número nove” físico e robusto, características que o norueguês encarna perfeitamente. Por sua vez, Sorloth já teria manifestado interesse em uma possível transferência para a Juventus.


    Para chegar a um desfecho, porém, será preciso paciência. O atacante teria preferido definir seu futuro antes do início da Copa do Mundo, mas qualquer decisão está destinada a ser adiada até o término da participação da Noruega na competição.


    O principal obstáculo continua sendo financeiro. O Atlético de Madrid avalia Nico González em não mais do que 20 milhões de euros, enquanto a Juventus busca reduzir ao máximo a exigência de 35 milhões estabelecida para Sorloth. O centroavante continua sendo uma prioridade para o clube da Juventus, mas primeiro será necessário criar margem financeira para concretizar a contratação, além de liberar espaço no setor ofensivo por meio de algumas saídas.


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  • CAMBIASO E RUGGERI

    Outro nome também pode entrar em cena. Caso Andrea Cambiaso venha a deixar Turim, a Juventus está avaliando Matteo Ruggeri como um possível reforço para a lateral esquerda. Mais uma peça que poderia se encaixar na negociação entre Turim e Madri, destinada a se tornar uma das mais quentes deste período de transferências de verão.


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