Juventus x Atlético de Madrid: Sorloth volta a ser cogitado. Ruggeri também entra em cena caso Cambiaso saia

A Juventus e o Atlético de Madrid voltam a cruzar seus planos de transferências. No momento, não há uma negociação propriamente dita, mas os contatos entre os dois clubes devem se intensificar nas próximas semanas, graças a uma série de interesses em comum que poderiam dar origem a uma operação mais ampla.
O primeiro ponto em questão diz respeito a Nico González. O ponta argentino, de propriedade da Juventus, apesar de agradar a Luciano Spalletti, não tem intenção de voltar a Turim. O Atlético gostaria de mantê-lo, mas em condições financeiras bem diferentes das previstas no início do empréstimo (32 milhões). É justamente a partir desse ponto que poderia surgir uma negociação destinada a se estender a outros jogadores, conforme informa o jornal La Gazzetta dello Sport.