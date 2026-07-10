Juventus x Atlético de Madrid: Sorloth volta a ser cogitado. Ruggeri também entra em cena caso Cambiaso saia

Entre eles está Alexander Sorloth, atacante apontado pela Juventus como um dos principais alvos para reforçar o ataque. Spalletti está em busca de um “número nove” físico e robusto, características que o norueguês encarna perfeitamente. Por sua vez, Sorloth já teria manifestado interesse em uma possível transferência para a Juventus.





Para chegar a um desfecho, porém, será preciso paciência. O atacante teria preferido definir seu futuro antes do início da Copa do Mundo, mas qualquer decisão está destinada a ser adiada até o término da participação da Noruega na competição.





O principal obstáculo continua sendo financeiro. O Atlético de Madrid avalia Nico González em não mais do que 20 milhões de euros, enquanto a Juventus busca reduzir ao máximo a exigência de 35 milhões estabelecida para Sorloth. O centroavante continua sendo uma prioridade para o clube da Juventus, mas primeiro será necessário criar margem financeira para concretizar a contratação, além de liberar espaço no setor ofensivo por meio de algumas saídas.



