Juventus x Atalanta, as notas da CM: Bremer gigante, só faltou o gol para Kolo Muani. Carnesecchi é a única alegria de Sarri

Vicario 6: A Atalanta quase nunca ameaça e, para ele, é um dia de trabalho normal. Vai bem no chute de direita de Rowe no segundo tempo, controla o que passa pela área, sai bem nas bolas altas e dá orientações precisas aos seus defensores.





Kalulu 5,5: Rowe é o mais ativo da Inter entre as linhas, e seus cortes e movimentações o obrigam a fazer hora extra. E, aos 31 minutos, é perdoado por Zufferli, que não marca a evidente puxada dentro da área.





Bremer 7: anula Krstovic, que nunca consegue aparecer. Comanda um setor que, na prática, sofre muito pouco. Corre risco no fim do primeiro tempo por uma falta duríssima em Rowe que merecia amarelo, mas Zufferli o perdoa. O gol do 2 a 0 é especialidade da casa.





Lucumí 6: a Atalanta trabalha bem com as sobreposições pela direita e ele é exigido ao máximo. Erra bastante na saída de bola, mas, na marcação sobre De Ketelaere, no fim das contas quase sempre leva a melhor.





Celik 6,5: O curinga preferido de Spalletti desta vez se mostra decisivo na fase ofensiva. Em uma de suas não raras arrancadas ao ataque, consegue ganhar o tempo de Bellanova e colocar no meio da área a bola que Conceicao transforma em gol.





McKennie 6,5: homem de todo lugar e verdadeiro equilibrador deste time. Costura o jogo, se solta e cobre espaços. Locatelli pode até ficar fora por muito tempo, desde que ele esteja em campo

(aos 86' Woltemade sem nota)





Douglas Luiz 5,5: Samardzic tende a bloqueá-lo e ele frequentemente tem dificuldades para buscar a verticalidade, preferindo uma circulação de bola até plana demais. Cresce no segundo tempo, mas ele também nos acostumou a um impacto mais importante nesta sua "segunda vida" na Juventus.





Conceiçao 7: criticado até mesmo no 5 a 0 sobre o NEC por ser muito inconsistente e pouco participativo, desta vez Chico entrega a atuação que todos esperam dele. Tenta sempre a jogada, busca a infiltração e, desta vez sim, também encontra o gol no primeiro chute certo que dá, em assistência de Celik.

(aos 72' Zhegrova 6,5: confirma o ótimo momento de forma e volta a aparecer na súmula, desta vez com uma assistência em bola parada).





Alajbegović 5,5: Nunca consegue se acender, e até as poucas finalizações tentadas de fora da área são todas burocráticas e facilmente rebatidas pelos defensores. Para os amantes das estatísticas, tem um valor de xG de 0,02, muito pouco para alguém como ele

(aos 45' Sarr 6: vendo como se movimenta em campo, parece rever o Matuidi visto em Turim. Corre muito e, quando pode, arrisca o chute, mas Carnesecchi nega).





Nico González 5,5: um passo atrás em relação à atuação brilhante contra o NEC, mas é preciso dizer que Spalletti muda mais uma vez sua função, abrindo-o por toda a faixa e dando-lhe grandes tarefas defensivas

(aos 72' Koopmeiners 6: fica na armação ao lado de Douglas Luiz e, desta vez, é uma ajuda preciosa para fazer a bola sair da defesa de maneira mais fluida)





Kolo Muani 6,5: começa muito forte, e o primeiro chute do jogo, depois de pouquíssimos minutos, é dele (ainda que depois anulado por impedimento). Os dois highlights de sua partida, porém, não são os melhores para ele: o primeiro é defensivo, quando faz o papel de Vicario e salva em cima da linha a cabeçada de Kristensen; o segundo é o erro cara a cara com Carnesecchi, que o hipnotiza). Está em nítida evolução, e o Stadium reconhece isso no momento da substituição

(aos 89 Kelly sem nota)





Técnico: Luciano Spalletti 6,5: lê muito bem a partida e, graças aos muitos curingas presentes na formação, consegue se adaptar até com a bola rolando aos movimentos da Atalanta. Bem também na gestão das substituições em uma partida em que, na prática, os seus não correm praticamente nenhum risco.



