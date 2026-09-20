A seguir, as notas dos protagonistas de Juventus x Atalanta, grande duelo da 5ª rodada do campeonato da Serie A 2026-27.
Juventus x Atalanta, as notas da CM: Bremer gigante, só faltou o gol para Kolo Muani. Carnesecchi é a única alegria de Sarri
NOTAS DA JUVENTUS
Vicario 6: A Atalanta quase nunca ameaça e, para ele, é um dia de trabalho normal. Vai bem no chute de direita de Rowe no segundo tempo, controla o que passa pela área, sai bem nas bolas altas e dá orientações precisas aos seus defensores.
Kalulu 5,5: Rowe é o mais ativo da Inter entre as linhas, e seus cortes e movimentações o obrigam a fazer hora extra. E, aos 31 minutos, é perdoado por Zufferli, que não marca a evidente puxada dentro da área.
Bremer 7: anula Krstovic, que nunca consegue aparecer. Comanda um setor que, na prática, sofre muito pouco. Corre risco no fim do primeiro tempo por uma falta duríssima em Rowe que merecia amarelo, mas Zufferli o perdoa. O gol do 2 a 0 é especialidade da casa.
Lucumí 6: a Atalanta trabalha bem com as sobreposições pela direita e ele é exigido ao máximo. Erra bastante na saída de bola, mas, na marcação sobre De Ketelaere, no fim das contas quase sempre leva a melhor.
Celik 6,5: O curinga preferido de Spalletti desta vez se mostra decisivo na fase ofensiva. Em uma de suas não raras arrancadas ao ataque, consegue ganhar o tempo de Bellanova e colocar no meio da área a bola que Conceicao transforma em gol.
McKennie 6,5: homem de todo lugar e verdadeiro equilibrador deste time. Costura o jogo, se solta e cobre espaços. Locatelli pode até ficar fora por muito tempo, desde que ele esteja em campo
(aos 86' Woltemade sem nota)
Douglas Luiz 5,5: Samardzic tende a bloqueá-lo e ele frequentemente tem dificuldades para buscar a verticalidade, preferindo uma circulação de bola até plana demais. Cresce no segundo tempo, mas ele também nos acostumou a um impacto mais importante nesta sua "segunda vida" na Juventus.
Conceiçao 7: criticado até mesmo no 5 a 0 sobre o NEC por ser muito inconsistente e pouco participativo, desta vez Chico entrega a atuação que todos esperam dele. Tenta sempre a jogada, busca a infiltração e, desta vez sim, também encontra o gol no primeiro chute certo que dá, em assistência de Celik.
(aos 72' Zhegrova 6,5: confirma o ótimo momento de forma e volta a aparecer na súmula, desta vez com uma assistência em bola parada).
Alajbegović 5,5: Nunca consegue se acender, e até as poucas finalizações tentadas de fora da área são todas burocráticas e facilmente rebatidas pelos defensores. Para os amantes das estatísticas, tem um valor de xG de 0,02, muito pouco para alguém como ele
(aos 45' Sarr 6: vendo como se movimenta em campo, parece rever o Matuidi visto em Turim. Corre muito e, quando pode, arrisca o chute, mas Carnesecchi nega).
Nico González 5,5: um passo atrás em relação à atuação brilhante contra o NEC, mas é preciso dizer que Spalletti muda mais uma vez sua função, abrindo-o por toda a faixa e dando-lhe grandes tarefas defensivas
(aos 72' Koopmeiners 6: fica na armação ao lado de Douglas Luiz e, desta vez, é uma ajuda preciosa para fazer a bola sair da defesa de maneira mais fluida)
Kolo Muani 6,5: começa muito forte, e o primeiro chute do jogo, depois de pouquíssimos minutos, é dele (ainda que depois anulado por impedimento). Os dois highlights de sua partida, porém, não são os melhores para ele: o primeiro é defensivo, quando faz o papel de Vicario e salva em cima da linha a cabeçada de Kristensen; o segundo é o erro cara a cara com Carnesecchi, que o hipnotiza). Está em nítida evolução, e o Stadium reconhece isso no momento da substituição
(aos 89 Kelly sem nota)
Técnico: Luciano Spalletti 6,5: lê muito bem a partida e, graças aos muitos curingas presentes na formação, consegue se adaptar até com a bola rolando aos movimentos da Atalanta. Bem também na gestão das substituições em uma partida em que, na prática, os seus não correm praticamente nenhum risco.
NOTAS DA ATALANTA
Carnesecchi 6,5: As duas respostas em Kolo Muani são de altíssimo nível na função: a primeira pelos reflexos, a segunda pelo tempo de saída. Milagroso na intervenção na cabeçada de McKennie e no 1 contra 1 com Kolo Muani no fim, mas nos gols de Conceicao e Breme realmente não pode fazer nada.
Bellanova 5,5: Algumas arrancadas no início do primeiro tempo, depois ele também apaga e já não consegue mais se soltar. É cúmplice ao deixar Celik cruzar com facilidade no gol de Conceicao.
Scalvini 5: bem ao dobrar a marcação e ajudar Bernasconi nas dobras sobre Conceicao, mas muitas vezes acaba rompendo a linha e deixando amplos espaços às suas costas, obrigando os companheiros a se desdobrarem. A Atalanta defende por zona, mas no 2 a 0 de Bremer não "sente" o movimento de Bremer e é antecipado.
Kristensen 6: Volta a ser titular pela primeira vez na temporada e faz uma atuação positiva na marcação sobre Kolo Muani. O amarelo recebido no início do primeiro tempo não o condiciona e ele oferece sempre uma linha de passe simples aos companheiros na fase de construção. O próprio Kolo Muani lhe nega o gol de empate em cima da linha.
Bernasconi 5: esquece completamente de Conceicao, que corta às suas costas no lance do gol, erro gravíssimo. No 1 contra 1 segura o impacto, mas apoia muito pouco na fase ofensiva.
Samardžić 5,5: a forma como bate na bola parada é algo a ser estudado, e a maior parte das bolas de gol da Inter chega toda em escanteios e bolas paradas. Já no jogo às costas dos atacantes, ainda oscila demais
(aos 63' Raspadori: 5,5: Sarri o coloca em 4 posições diferentes em 30 minutos de jogo e ele, obviamente, tem dificuldade para entrar no ritmo)
Kessié 5: Devia ser o meio-campista capaz de dar dinamismo, mas ainda está muito atrás fisicamente e, com o passar do tempo, acaba obrigando também o resto dos companheiros a correr por ele
(aos 73' Gaetano 5,5: Sarri prefere este Kessie a ele, mas quando entra em campo não consegue desmenti-lo, com uma circulação de bola até escolar demais na armação).
Ederson 6: Sua regência é mais simples e horizontal do que o habitual, mas como sempre erra muito pouco e os companheiros confiam 100% nele.
De Ketelaere 5,5: Começa bem, buscando espaços, pedindo a bola no pé e tentando partir para cima de Celik e Lucumì, mas o bom momento dura pouco e, aos poucos, ele se afasta culpavelmente da partida.
Krstović 5: Bremer e Lucumì o neutralizam e, além disso, ele nem consegue ajudar a saída de bola da Atalanta porque não consegue proteger da melhor forma as poucas bolas que chegam na sua direção
(aos 73' Scamacca 6: Pelo menos é mais móvel e propositivo do que o companheiro que substituiu. Algumas escoras na saída de bola e um posicionamento na área que dá mais profundidade)
Rowe 6,5: É o mais móvel sem a bola e obriga os jogadores da Juventus a limitá-lo até indo além dos limites do regulamento. Vicario diz não a ele na única vez em que consegue se livrar
(aos 84' Elmas sv)
Técnico, Maurizio Sarri 5: A sensação é de que a Atalanta ainda é uma obra tão aberta que nem sequer assentou as fundações. Ainda não é o time dele e, talvez, ele ainda não tenha conseguido entender quais são os melhores jogadores para colocar em campo.
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