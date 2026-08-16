Juventus Women, oficial: Dorotea Del Piero vai para o Moncalieri por empréstimo

Dorotea Del Piero, filha de Alessandro Del Piero, se transfere por empréstimo da base da Juventus Women para o Moncalieri.





A seguir, o comunicado do Moncalieri Women: "Temos o prazer de anunciar a chegada por empréstimo da Juventus de Dorotea Del Piero, que na temporada 2026/27 fará parte do grupo sub-19 e participará, portanto, do campeonato Primavera 2. Dorotea é um reforço jovem e promissor, que confirma a vontade do clube de continuar investindo no crescimento e na valorização dos talentos, oferecendo a eles um percurso técnico e formativo dentro do projeto. Ela recebe as boas-vindas do presidente, da diretoria, da comissão técnica e de toda a família do Moncalieri Women".



