Juventus volta a se interessar por Kolo Muani: quanto custa, salário, prazo do contrato e a possível troca por Jonathan David

A Juventus está começando a traçar uma estratégia para o mercado de transferências de verão: primeiros contatos, alvos a serem avaliados e abordagens para entender se há margem para eventuais negociações. Entre as ideias está a de mudar algo no ataque: há algum tempo se fala de uma possível mudança na linha de frente, com a saída de Jonathan David e uma nova tentativa de contratar Kolo Muani, que já vestiu a camisa da Juventus na segunda metade da última temporada e, no verão, a Juve tentou trazê-lo de volta a Turim (o PSG exigia a inclusão de uma cláusula de compra obrigatória, mas ele acabou indo para o Tottenham por empréstimo sem opção de compra no último dia da janela de transferências).



