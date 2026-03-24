A Juventus está começando a traçar uma estratégia para o mercado de transferências de verão: primeiros contatos, alvos a serem avaliados e abordagens para entender se há margem para eventuais negociações. Entre as ideias está a de mudar algo no ataque: há algum tempo se fala de uma possível mudança na linha de frente, com a saída de Jonathan David e uma nova tentativa de contratar Kolo Muani, que já vestiu a camisa da Juventus na segunda metade da última temporada e, no verão, a Juve tentou trazê-lo de volta a Turim (o PSG exigia a inclusão de uma cláusula de compra obrigatória, mas ele acabou indo para o Tottenham por empréstimo sem opção de compra no último dia da janela de transferências).
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Juventus volta a se interessar por Kolo Muani: quanto custa, salário, prazo do contrato e a possível troca por Jonathan David
A OFERTA DO PSG POR KOLO MUANI
No final da temporada, ele deixará o Spurs e retornará a Paris ao término do empréstimo; com o clube francês, ele tem contrato até 2028: contratado em 2023 por 75 milhões mais 15 milhões em bônus do Eintracht de Frankfurt, ele representará um custo de cerca de 30 milhões de euros no próximo balanço do PSG. É esse o valor necessário para contratar Kolo Muani, um investimento viável para a Juventus que, segundo a La Gazzetta dello Sport, poderia até pensar em incluir Jonathan David na negociação: o atacante canadense — que na Itália não consegue encontrar continuidade — agrada muito ao jogador do PSG Ocampos, que o levou para o Lille ao contratá-lo na Bélgica, no Gent.
TROCA DE KOLO MUANI POR DAVID: QUEM SAI GANHANDO
O diretor esportivo do PSG está convencido das qualidades de David, e uma possível troca com Kolo Muani ajudaria ambos os clubes do ponto de vista econômico: a Juventus obteria um lucro total ao vender um jogador que chegou a título gratuito no verão passado, enquanto o PSG evitaria um prejuízo ao dispensar um jogador que já não faz parte dos planos de Luis Enrique. O salário é semelhante, pois ambos recebem cerca de 6/7 milhões, aos quais se somam os bônus, e a idade também é mais ou menos a mesma: o canadense é mais jovem por alguns anos, mas ambos buscam uma reviravolta e continuidade para se relançarem.