Juventus-Vlahovic, o pai esteve na Itália: últimas notícias sobre a renovação, é preciso marcar uma nova reunião

A expectativa ainda não acabou e, na verdade, ganha novos e importantes detalhes. A história de amor entre a Juventus e Dusan Vlahovic pode reabrir de forma sensacional e continuar, mas para passar da teoria à prática será necessário colocar no papel uma proposta que agrade a todas as partes envolvidas nesta negociação.





E não, não há apenas o atacante sérvio e o clube bianconero, mas também os agentes e o pai do jogador têm um papel ativo nessa história, sendo que este último já esteve visitando o filho na Itália nos últimos dias. O que falta, então, para fechar o negócio?



