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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Juventus-Vlahovic, o pai esteve na Itália: últimas notícias sobre a renovação, é preciso marcar uma nova reunião

Juventus
D. Vlahovic
Mercado da bola

As negociações para a renovação ainda não entraram no ponto crucial.

A expectativa ainda não acabou e, na verdade, ganha novos e importantes detalhes. A história de amor entre a Juventus e Dusan Vlahovic pode reabrir de forma sensacional e continuar, mas para passar da teoria à prática será necessário colocar no papel uma proposta que agrade a todas as partes envolvidas nesta negociação.


E não, não há apenas o atacante sérvio e o clube bianconero, mas também os agentes e o pai do jogador têm um papel ativo nessa história, sendo que este último já esteve visitando o filho na Itália nos últimos dias. O que falta, então, para fechar o negócio?


  • O PAI ESTEVE NA ITÁLIA, MAS COMOLLI NÃO

    E justamente nestes últimos dias, Milos Vlahovic, pai do atacante nascido em 2000, esteve na Itália e em Turim, onde visitou seu filho Dusan. Um encontro em casa que, no entanto, não resultou em uma reunião com a Juventus, já que, na mesma época, Damien Comolli não estava na cidade, pois se encontrava no exterior participando de sessões de observação e eventos internacionais ligados também à antiga ECA.

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  • É NECESSÁRIO UM NOVO ENCONTRO

    Portanto, a renovação foi discutida apenas no âmbito familiar e, consequentemente, será necessária uma nova reunião com a Juventus, provavelmente até a Páscoa, para tentar sentar-se à mesa e transformar os valores e detalhes cogitados nos últimos dias em uma oferta oficial.

  • OS NÚMEROS E A DURAÇÃO

    A Juventus não quer e não pode oferecer mais do que o salário garantido na última renovação de Kenan Yildiz. Se Vlahovic quiser ficar, terá que se contentar com 6/7 milhões de euros líquidos por temporada (cerca de metade do que recebeu este ano). Por outro lado, a equipe do jogador, para aceitar essa redução, pede um bônus significativo na assinatura. Todos, porém, estão de acordo quanto à duração do novo contrato, que não será mais de cinco anos, mas de no máximo três anos, com uma eventual opção a favor do clube.

  • SPALLETTI E A FALTA DE ALTERNATIVAS

    Por enquanto, Vlahovic colocou todas as outras negociações em espera; ele se sente bem na Juventus e a conversa que teve com Luciano Spalletti, que lhe garantiu um papel central renovado no ataque, o convenceu a reabrir as portas para a renovação do contrato. Por outro lado, as negociações iniciadas por seus agentes com o Barcelona e clubes da Premier League nunca decolaram, e apenas o Milan manteve aberto um canal de comunicação, sem, no entanto, apresentar uma proposta concreta para tirá-lo dos bianconeri. A falta de alternativas reais poderia, portanto, ajudar Comolli e Chiellini na negociação. Além disso, a renovação do sérvio serviria para redirecionar o orçamento, em uma campanha de contratações complicada como a que se prevê para o próximo verão, para outras posições.



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