Juventus-Vlahovic: as negociações podem ser retomadas! A posição da diretoria, a variável Carnevali, o apoio de Spalletti

Após a troca no cargo de diretor executivo da Juventus entre o cessante Damien Comolli e o recém-chegado Giovanni Carnevali, questiona-se se algo poderá mudar para o futuro de Dusan Vlahovic. Segundo o La Gazzetta dello Sport, a resposta é sim: a mudança na liderança da diretoria da Juventus pode aproximar, de forma surpreendente e sensacional, o atacante sérvio da Velha Senhora.





Vlahovic sempre deu prioridade à Juve, mesmo diante da necessidade do clube de conter as exigências financeiras, mas no momento crucial do confronto entre seu pai e o agora ex-diretor executivo do clube, as partes encontraram divergências difíceis de superar. Agora tudo muda.



