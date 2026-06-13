Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
grafica vlahovic juventus 2026
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus-Vlahovic: as negociações podem ser retomadas! A posição da diretoria, a variável Carnevali, o apoio de Spalletti

Juventus
Mercado da bola
D. Vlahovic

Após a posse do novo diretor executivo Carnevali, as negociações para a renovação do contrato do sérvio poderiam ser reabertas de forma surpreendente

Após a troca no cargo de diretor executivo da Juventus entre o cessante Damien Comolli e o recém-chegado Giovanni Carnevali, questiona-se se algo poderá mudar para o futuro de Dusan Vlahovic. Segundo o La Gazzetta dello Sport, a resposta é sim: a mudança na liderança da diretoria da Juventus pode aproximar, de forma surpreendente e sensacional, o atacante sérvio da Velha Senhora.


Vlahovic sempre deu prioridade à Juve, mesmo diante da necessidade do clube de conter as exigências financeiras, mas no momento crucial do confronto entre seu pai e o agora ex-diretor executivo do clube, as partes encontraram divergências difíceis de superar. Agora tudo muda.


  • OS NÚMEROS

    Comolli ofereceu a Vlahovic um salário significativamente inferior ao que ele recebeu no último ano de contrato, valor que ainda contava com um bônus de fidelidade de 4 milhões, somado aos 8 milhões básicos. A exigência do sérvio mantinha-se fiel ao salário dos últimos anos, enquanto o clube propunha uma redução substancial, colocando-o abaixo do número 10, Yildiz, que renovou recentemente por 6 milhões por temporada. Agora, segundo a Gazzetta, a diferença entre os 5 milhões propostos e os 8 solicitados poderia ser reduzida significativamente com a inclusão de bônus vinculados ao cumprimento de metas individuais e coletivas. A evolução da discussão dependerá da sensibilidade do novo diretor executivo, que deverá, de qualquer forma, levar em conta o orçamento, assim como seu antecessor. Carnevali não poderá se afastar muito das diretrizes traçadas por Comolli, seguindo a linha da diretoria, mas poderá introduzir na negociação uma abordagem diferente daquela do francês.



    • Publicidade

  • FERRERO, CHIELLINI E A POLÍTICA DA CLUBE

    O fato de que, há apenas dez dias, tenha sido a própria diretoria da clube — e não apenas a rigidez de Comolli — a fazer com que as negociações fracassassem é comprovado também pelo fato de que, no dia seguinte, foram o presidente Gianluca Ferrero e o diretor de estratégia futebolística, Giorgio Chiellini, e não Comolli, a se pronunciarem sobre o rompimento das negociações. Ferrero comentou: “Exigências legítimas, mas excessivas. Com esses valores, o leque de jogadores disponíveis se amplia”. Chiellini acrescentou: “Lamento muito, ele se empenhou pela Juve até o último momento. É uma pessoa séria. Com esses valores, Vlahovic não ficará na Itália; de qualquer forma, é legítimo que ele busque outro tipo de contrato”.


  • O PAPEL DE SPALLETTI

    Além das considerações econômicas, Luciano Spalletti continua sendo o principal impulsionador da reabertura do caso Vlahovic. O técnico gostaria de contar com a permanência do atacante, pois o considera ideal para seu estilo de jogo. E o próprio Vlahovic tem apreço por Spalletti e está ciente de que trabalhar com ele pode ajudá-lo a evoluir do ponto de vista técnico e tático. Em uma função tão estratégica, para Spalletti seria importante partir de uma certeza.