"Conte é um treinador extraordinário, o melhor de todos no aspecto tático: não me surpreende que os torcedores sonhem com a volta dele. É impressionante a forma como estuda o jogo e os adversários e transmite a você o que deverá fazer em campo. É um vencedor, passa sua mentalidade a todos. Estou convencido de que Antonio saberia devolver à Juventus o espírito e a ambição de querer ganhar tudo. Ele tem o peso de um grande jogador, de uma contratação de cem milhões. Demonstrou isso por onde passou: quando Antonio comanda seu time, você tem a garantia de que vai lutar pelo título até o fim. E quase sempre vence. Mas ninguém vence sozinho, nem mesmo ele: precisa estar cercado de jogadores de qualidade e com mentalidade. Tínhamos o melhor meio-campo do mundo: Pirlo, Marchisio, Pogba, eu... E um time espetacular: só faltou a Champions."





"Uma vez, deixei Conte furioso em Miami, durante uma excursão de verão. Ele nos fazia treinar como loucos. Nos últimos dois dias, disse: 'Vou dar a vocês uma noite de folga, mas amanhã o treino é às 8h da manhã e vamos correr. Depois voltamos à Itália'. Tínhamos permissão para voltar ao hotel até as 2h da madrugada, e a saída do ônibus estava marcada para as 8h da manhã. Eu apareci diretamente às 8h10, de óculos escuros. Conte estava furioso com meu atraso e nos fez suar muito. Fui para a frente do grupo, e até hoje não sei como: não tinha dormido e sofria um pouco nas curvas."





"Para mim, ele está entre os três melhores, ao lado de Guardiola e Ancelotti. Pep tem uma visão de futebol incrível, Ancelotti é extraordinário na gestão dos grupos e dos jogadores. Conte é o melhor taticamente e faz com que todos estejam prontos para dar a vida por ele em campo. Transmite uma energia, uma confiança e uma vontade de vencer incríveis. Inzaghi? É um grande treinador, mas Conte está em outro nível: é um vencedor nato. Não por acaso, Inzaghi deu continuidade ao 3-5-2 de Antonio na Inter. Entre os dois, escolho Conte, sem dúvida alguma. Depois da saída de Conte, tive menos espaço do que gostaria, mas não me arrependo de ter jogado na Inter: também conquistei títulos lá."





"Mais do que de Spalletti, espero mais da Juventus. O sexto lugar da temporada passada é um fracasso, independentemente do treinador. McKennie se parece comigo? Pode ser, muita gente diz isso. Mas acho difícil me comparar a alguém. Tenho características particulares: quando jogava no meio-campo, gostava de recuperar a bola, marcar gols, correr, chegar à área e ajudar o time em todos os setores do campo."





"Sempre se falou muita coisa sobre minha vida fora de campo, mas, aos 39 anos, ainda jogo, conquistei 27 troféus e gostaria de chegar a 30 antes de parar. Por onde passei, sempre falaram mal de mim, mas, no fim, o importante é o que você mostra quando joga. Treinei a vida toda em um nível incrível e tenho uma mentalidade vencedora desde criança. Nunca me escondi, não tenho arrependimentos."