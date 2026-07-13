Juventus: veja os 29 convocados por Spalletti para a pré-temporada: diretoria presente, muitos jogadores de saída

Cinquenta dias após a última partida oficial disputada, a Juventus se reuniu na Continassa para dar início oficial à temporada 2026/27.





O dia dos bianconeri começou pela manhã com os exames médicos realizados no J|medical e, à tarde, antes de entrarem em campo, os jogadores se reuniram com Giovanni Carnevali, diretor executivo e diretor geral da Juventus, e Frederic Massara, diretor de futebol do clube, que, juntamente com o técnico Luciano Spalletti, deram início à nova temporada. Ao lado dos dois executivos estava o diretor esportivo Marco Ottolini.



