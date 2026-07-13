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cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: veja os 29 convocados por Spalletti para a pré-temporada: diretoria presente, muitos jogadores de saída

Juventus
Campeonato Italiano

Primeiro dia de treino na Continassa para os bianconeri

Cinquenta dias após a última partida oficial disputada, a Juventus se reuniu na Continassa para dar início oficial à temporada 2026/27.


O dia dos bianconeri começou pela manhã com os exames médicos realizados no J|medical e, à tarde, antes de entrarem em campo, os jogadores se reuniram com Giovanni Carnevali, diretor executivo e diretor geral da Juventus, e Frederic Massara, diretor de futebol do clube, que, juntamente com o técnico Luciano Spalletti, deram início à nova temporada. Ao lado dos dois executivos estava o diretor esportivo Marco Ottolini.


  • 29 JOGADORES EM CAMPO

    O primeiro treino da temporada, realizado à tarde, com toda a diretoria presente à beira do campo, contou com a participação de 29 jogadores, dos quais 23 do time principal, incluindo a única contratação, Jeff Ekhator, e seis jogadores da Next Gen:


    Adzic, Arthur, Boga, Cabal, Cambiaso, Di Gregorio, Douglas Luiz, Durmisi, Ekhator, Gatti, Gil, Huli, João Mário, Kalulu, Kelly, Locatelli, Milik, Miretti, Oboavwoduo, Openda, Owusu, Pedro, Perin, Pinsoglio, Rouhi, Rugani, Thuram, Van Aarle, Zhegrova.


    Muitos desses jogadores devem deixar o clube e, de qualquer forma, não fazem parte dos planos de Spalletti e da diretoria. Além disso, obviamente ainda faltam os jogadores que estiveram em ação na Copa do Mundo: Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição, Kenan Yildiz e Weston McKennie.



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  • PRIMEIRO TESTE EM BASILEA

    Nos próximos dias, os bianconeri continuarão os treinos na Continassa, antes da partida para Basileia. No sábado, 18 de julho, já será hora de voltar ao campo: os bianconeri disputarão o primeiro amistoso da temporada contra a equipe comandada por Stephan Lichtsteiner, primeira etapa da preparação para o início das competições oficiais.


  • VÍDEO: O PRIMEIRO TREINO



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