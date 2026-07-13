Juventus, última tentativa de contratar Kolo Muani, do Paris Saint-Germain: se ele não vier, a atenção se voltará para Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid

Segundo o *La Gazzetta dello Sport*, esta pode realmente ser a semana decisiva. Seja como for, a Juve vem trabalhando há semanas para contratar Kolo Muani e encontrou terreno fértil em relação à proposta de trazer de volta a Turim o atacante formado no Nantes, por meio de um empréstimo com opção de compra que se torna obrigatória sob determinadas condições (favoráveis); no entanto, até o momento, é impensável chegar a um acordo por pouco mais de 30 milhões de euros. Se o cenário não mudar, o plano B já está pronto: a Juventus está pronta para voltar com tudo na busca por Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, com quem as negociações nunca foram interrompidas. A equipe do norueguês já chegou a um acordo sobre a duração do contrato e o salário, fechado antes da Copa do Mundo; o problema, também neste caso, é financeiro, com os colchoneros pedindo 40 milhões de euros mais bônus pelo jogador. Mas a margem de manobra é maior do que no caso de Kolo Muani. Os bianconeri têm a cartada de Nico González, que atuou em Madri no ano passado e é muito apreciado por Diego Pablo Simeone.



