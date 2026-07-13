Dentro ou fora. São dias decisivos para o novo atacante da Juventus e, sobretudo, para Kolo Muani. Os bianconeri começam hoje a nova temporada e ainda não chegou aquele número 9 de porte físico que Spalletti vem pedindo há meses. O dinheiro é o motivo da distância entre Carnevali e o Paris Saint-Germain, que se mostrou aberto à venda do ex-jogador do Tottenham, mas continua inflexível em relação às suas exigências. Agora que as relações voltaram a ser cordiais após a ruptura do verão passado causada pelo ex-diretor executivo Damien Comolli, para se chegar a um ponto de acordo é preciso fazer mais, é necessário um esforço de ambas as partes. O PSG precisa baixar a oferta para menos de 50 milhões, valor exigido pelo jogador francês que se destacou no Eintracht de Frankfurt, enquanto a Juve precisa aumentar a proposta. O acordo com a equipe do jogador — ou seja, um contrato de cinco anos a 5,5 milhões de euros líquidos por temporada — não é suficiente para que Kolo Muani continue vestindo a camisa da Juve.
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Juventus, última tentativa de contratar Kolo Muani, do Paris Saint-Germain: se ele não vier, a atenção se voltará para Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid
SORLOTH – PLANO B
Segundo o *La Gazzetta dello Sport*, esta pode realmente ser a semana decisiva. Seja como for, a Juve vem trabalhando há semanas para contratar Kolo Muani e encontrou terreno fértil em relação à proposta de trazer de volta a Turim o atacante formado no Nantes, por meio de um empréstimo com opção de compra que se torna obrigatória sob determinadas condições (favoráveis); no entanto, até o momento, é impensável chegar a um acordo por pouco mais de 30 milhões de euros. Se o cenário não mudar, o plano B já está pronto: a Juventus está pronta para voltar com tudo na busca por Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, com quem as negociações nunca foram interrompidas. A equipe do norueguês já chegou a um acordo sobre a duração do contrato e o salário, fechado antes da Copa do Mundo; o problema, também neste caso, é financeiro, com os colchoneros pedindo 40 milhões de euros mais bônus pelo jogador. Mas a margem de manobra é maior do que no caso de Kolo Muani. Os bianconeri têm a cartada de Nico González, que atuou em Madri no ano passado e é muito apreciado por Diego Pablo Simeone.
EKHATOR E PELLEGRINO
Com Openda e David ainda no elenco, é difícil acelerar o ritmo, mas até o final de agosto esperamos que o setor ofensivo da Juventus passe por uma revolução. Sem Vlahovic, que pela primeira vez desde 2022 não responderá às convocações para a nova temporada, chegou Ekhator, vindo do Genoa, e Pellegrino também pode se juntar ao time em Turim, já que há negociações em andamento com o Parma, que está aberto à sua venda. O argentino, no entanto, seria um complemento para Kolo Muani ou Sorloth, e não uma alternativa. A Juve precisa e quer um grande nome no ataque, ciente de que, depois do ano passado, não pode mais cometer erros.
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