A Juventus continua monitorando o mercado em busca de um reforço para a lateral esquerda. Entre os nomes no caderno de anotações da diretoria da Juventus segue Emerson Palmieri, nascido em 1994, do Olympique de Marselha (contrato até 2027), que já esteve perto da Juventus na última janela de verão. Segundo o Corriere dello Sport, o clube francês estaria disposto a negociar o lateral até mesmo por valores contidos, com o objetivo de reduzir a folha salarial. Para janeiro, porém, a Juve precisaria abrir espaço no elenco e no orçamento, também por meio da possível saída de Juan Cabal, atualmente fora por lesão e já avaliado para deixar o clube durante o verão.
Juventus, três opções para a lateral esquerda: de Emerson Palmieri a Abner e Tagliafico
ABNER
Entre os perfis acompanhados com maior atenção está também Abner, lateral brasileiro nascido em 2000 do Lyon (com contrato até 2029). Os olheiros da Juventus o acompanham há algum tempo e os primeiros contatos com o jogador e com o clube francês já teriam sido iniciados. O dossiê também teria sido aprofundado durante as conversas ligadas à operação Openda, quando Juventus e Lyon teriam discutido o futuro do lateral. No momento, não há uma negociação propriamente dita, mas nas próximas semanas a Juventus pode voltar a sondar o terreno para avaliar custos e condições.
Tagliafico
Por fim, segue em pauta a opção Nicolás Tagliafico, argentino nascido em 1992 e atualmente no Lyon (com contrato até 2027). A Juventus já havia tentado contratá-lo no fim de agosto, mas a operação não foi concretizada, sobretudo pela não saída de Cabal e pela concorrência do Atlético de Madrid, que, por sua vez, também não conseguiu fechar o negócio.
Três perfis, portanto, para uma mesma necessidade: reforçar o lado esquerdo e aumentar as alternativas à disposição de Luciano Spalletti.
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