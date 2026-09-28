Juventus, três opções para a lateral esquerda: de Emerson Palmieri a Abner e Tagliafico

Por fim, segue em pauta a opção Nicolás Tagliafico, argentino nascido em 1992 e atualmente no Lyon (com contrato até 2027). A Juventus já havia tentado contratá-lo no fim de agosto, mas a operação não foi concretizada, sobretudo pela não saída de Cabal e pela concorrência do Atlético de Madrid, que, por sua vez, também não conseguiu fechar o negócio.





Três perfis, portanto, para uma mesma necessidade: reforçar o lado esquerdo e aumentar as alternativas à disposição de Luciano Spalletti.







