O mesmo vale para Franck Kessié, ex-companheiro de Diaz no Milan e sem contrato após o término de seu vínculo com o Al-Ahli, cujas chances de se transferir para a Juventus estão em nítida alta: a vantagem de não precisar pagar o valor de transferência do marfinense pode permitir que se atinja o valor exigido pelo jogador nascido em 1996 no que diz respeito ao salário, com a solicitação de 6 milhões de euros apresentada aos intermediários. O próprio meio-campista comentou assim sobre uma possível transferência para aJuventus:“A Juventus? Sim, está se falando nisso, eu vi. Seria uma ótima contratação e, acima de tudo, estou sem contrato”.



















