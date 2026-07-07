A Juventus escolheu Frederic Massara como novo diretor esportivo. O anúncio oficial do clube foi divulgado há poucos minutos, marcando mais uma etapa na revolução administrativa em constante evolução: após a contratação de Jeff Ekathor, vindo do Genoa, por 18 milhões de euros, caberá ao ex-dirigente da Roma e do Milan dar continuidade ao trabalho de renovação do clube, com alguns objetivos ganhando maior força e outros se encaixando na estratégia de mercado dos bianconeri.
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Juventus, todos os alvos de Massara: Kessie em alta, tentativas de contratação de Brahim Diaz e Theo Hernandez. E atenção a Zirkzee e Tomori
TENTATIVA POR BRAHIM DIAZ
O jogador ideal para a posição de meia-atacante é Brahim Díaz, do Real Madrid, um velho favorito e conhecido de Massara já desde a época do Milan: o marroquino, com a chegada de José Mourinho, pode ter pouco espaço no esquema tático dos Blancos e é um dos nomes sugeridos por Luciano Spalletti para a posição, embora a fórmula para contratar o ex-jogador do Milan seja um obstáculo, já que os madrilenos gostariam de um empréstimo com opção de compra obrigatória.
AS COTAS DE KESSIE ESTÃO EM ALTA
O mesmo vale para Franck Kessié, ex-companheiro de Diaz no Milan e sem contrato após o término de seu vínculo com o Al-Ahli, cujas chances de se transferir para a Juventus estão em nítida alta: a vantagem de não precisar pagar o valor de transferência do marfinense pode permitir que se atinja o valor exigido pelo jogador nascido em 1996 no que diz respeito ao salário, com a solicitação de 6 milhões de euros apresentada aos intermediários. O próprio meio-campista comentou assim sobre uma possível transferência para aJuventus:“A Juventus? Sim, está se falando nisso, eu vi. Seria uma ótima contratação e, acima de tudo, estou sem contrato”.
HIPÓTESE GORETZKA E AS TRANSFERÊNCIAS
No meio-campo, a possibilidade de contratação de Leon Goretzka continua em alta; ele também está sem contrato e ansioso por um novo desafio, embora receba um salário alto. Será preciso trabalhar bastante também no que diz respeito às saídas: o nome mais próximo da saída é o de Andrea Cambiaso, assim como o de Teun Koopmeiners, um dos jogadores mais decepcionantes dos últimos dois anos. A passagem de Jonathan David pela Juventus também pode ter durado apenas uma temporada—
ZIRKZEE E TOMORI, AMORES DE ANTIGAMENTE
Outros dois nomes que podem voltar a ser cogitados são Josha Zirkzee, há muito tempo cortejado tanto pelo Milan quanto pela Roma, e uma opção caso o canadense saia, considerando também o desejo do Manchester United de se livrar dele, e Fikayo Tomori, que está de saída do Milan com a chegada de Amorim e Gila e já havia sido alvo da Juventus no ano passado.
SONHO DE THEO
Por fim, para o ex-diretor de transferências do Milan por várias temporadas, uma das melhores contratações foi, sem dúvida, Theo Hernandez, contratado em 2019 por 20 milhões do Real Madrid em parceria com Paolo Maldini. E hoje os caminhos dos dois podem se cruzar justamente na Juventus. O lateral francês deseja voltar à Itália, também por motivos familiares, após apenas uma temporada na Arábia Saudita, no Al Hilal.
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