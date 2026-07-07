A Juventus escolheu Frederic Massara como novo diretor esportivo. O anúncio oficial do clube foi divulgado há poucos minutos, marcando mais uma etapa na revolução administrativa em constante evolução: após a contratação de Jeff Ekathor, vindo do Genoa, por 18 milhões de euros, caberá ao ex-dirigente da Roma e do Milan dar continuidade ao trabalho de renovação do clube, com alguns objetivos ganhando maior força e outros se encaixando na estratégia de mercado dos bianconeri.
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Juventus, todos os alvos de Massara: Kessie em alta, tentativa de contratação de Brahim Diaz. E atenção a Zirkzee e Tomori
TENTATIVA POR BRAHIM DIAZ
O jogador ideal para a posição de meia-atacante é Brahim Díaz, do Real Madrid, um velho favorito e conhecido de Massara já desde a época do Milan: o marroquino, com a chegada de José Mourinho, pode ter pouco espaço no esquema tático dos Blancos e é um dos nomes sugeridos por Luciano Spalletti para a posição, embora a fórmula para contratar o ex-jogador do Milan seja um obstáculo, já que os madrilenos gostariam de um empréstimo com opção de compra obrigatória.
AS COTAS DE KESSIE ESTÃO EM ALTA
O mesmo vale para Franck Kessié, ex-companheiro de Diaz no Milan e sem contrato após o término de seu vínculo com o Al-Ahli, cujas chances de se transferir para a Juventus estão em nítida ascensão: a vantagem de não precisar pagar o valor de transferência do marfinense pode permitir que se atinja o valor exigido pelo jogador nascido em 1996 no que diz respeito ao salário, com a solicitação de 6 milhões de euros apresentada aos intermediários. O próprio meio-campista comentou assim sobre uma possível transferência para aJuventus:“A Juventus? Sim, está se falando nisso, eu vi. Seria uma ótima contratação e, acima de tudo, estou sem contrato”.
HIPÓTESE GORETZKA E AS TRANSFERÊNCIAS
No meio-campo, a possibilidade de contratação de Leon Goretzka também continua em alta; ele também está sem contrato e ansioso por um novo desafio, embora receba um salário alto. Será preciso trabalhar bastante também no que diz respeito às saídas: o nome mais próximo da saída é o de Andrea Cambiaso, assim como o de Teun Koopmeiners, um dos jogadores mais decepcionantes dos últimos dois anos. A passagem de Jonathan David pela Juventus também pode ter durado apenas uma temporada—
ZIRKZEE E TOMORI, AMORES DE ANTIGAMENTE
Outros dois nomes que podem voltar a ser cogitados são Josha Zirkzee, há muito tempo cortejado tanto pelo Milan quanto pela Roma, e uma opção caso o canadense saia, considerando também o desejo do Manchester United de se livrar dele, e Fikayo Tomori, que está de saída do Milan com a chegada de Amorim e Gila e já havia sido alvo da Juventus no ano passado.
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