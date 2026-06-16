Juventus, toda a verdade sobre o futuro de Cambiaso: o custo residual no balanço e a avaliação de mercado, as negociações com a Inter e os nomes dos possíveis substitutos

Há também as possibilidades no exterior, considerando que, há cerca de um ano e meio, as atuações de Andrea Cambiaso — que na época estavam em seu nível mais alto — haviam despertado o interesse até mesmo do Manchester City. O Barcelona está em busca de um novo lateral-esquerdo para alternar com Balde e, com Cucurella transferido para o Real Madrid e Grimaldo também sendo cortejado pelo Atlético de Madrid, o lateral da Juventus pode representar uma boa oportunidade em termos de custo e versatilidade tática, já que pode ser utilizado também na lateral direita.

O plano B, por sua vez, é o Chelsea, que acaba de vender Cucurella ao Real Madrid por 60 milhões de euros (incluindo bônus) e agora está em busca de seu substituto. Lewis Hall, do Newcastle, é o primeiro nome da lista, mas, segundo informa a La Gazzetta dello Sport, o nome do jogador italiano também deve ser levado em consideração.