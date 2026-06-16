Andrea Cambiaso está destinado a ser um dos grandes protagonistas da janela de transferências de verão da Juventus. Após uma temporada não muito convincente no plano pessoal (3 gols e 5 assistências em 47 partidas) e prejudicada, de maneira geral, pela não classificação para a próxima Liga dos Campeões, o ponta nascido em 2000 pode ser uma das baixas necessárias por parte do clube bianconero para dar novo fôlego às estratégias de contratações e para dar o primeiro impulso aos objetivos que o novo diretor executivo, Giovanni Carnevali, estabeleceu para si mesmo — claramente a pedido da diretoria — em relação às mais-valias a serem realizadas daqui até 2028, ano em que, na Continassa, confiam em alcançar o equilíbrio orçamentário.
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Juventus, toda a verdade sobre o futuro de Cambiaso: o custo residual no balanço e a avaliação de mercado, as negociações com a Inter e os nomes dos possíveis substitutos
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Contratado no verão de 2022 por cerca de 15 milhões de euros, com contrato válido até junho de 2029 e um salário líquido de 2,4 milhões de euros por temporada, Andrea Cambiaso terá, no próximo dia 30 de junho, um valor residual de cerca de 5 milhões de euros no balanço da Juventus. Sua avaliação atual gira em torno de 30 milhões de euros, valor mínimo para obter a mais-valia que a diretoria da Juventus estabeleceu como meta e que permitiria compensar, ainda que parcialmente, a perda de receitas decorrentes da não participação na Liga dos Campeões 2026/2027, estimada em pelo menos 60 milhões. Por parte da Juventus, não há restrições quanto ao futuro destino do ex-jogador do Genoa e do Bologna, que nas últimas semanas também foi associado ao Inter.
AS RELAÇÕES COM O INTER
A chegada muito recente à Continassa do ex-dirigente do Sassuolo, Giovanni Carnevali — conhecido por manter ótimas relações com o presidente do Inter, Beppe Marotta —, reforçou a ideia de que os dois clubes possam tentar armar alguma negociação no mercado para atender às respectivas necessidades. Enquanto o Inter poderia ver em Cambiaso uma alternativa mais econômica em relação ao principal alvo para a substituição de Dumfries – Palestra, do Atalanta, continua com um preço inicial muito alto, da ordem de 50 milhões –,a Juventus, por sua vez, está de olho em dois jogadores da equipe comandada por Chivu: Carlos Augusto e Davide Frattesi.
AS PISTAS NO EXTERIOR
Há também as possibilidades no exterior, considerando que, há cerca de um ano e meio, as atuações de Andrea Cambiaso — que na época estavam em seu nível mais alto — haviam despertado o interesse até mesmo do Manchester City. O Barcelona está em busca de um novo lateral-esquerdo para alternar com Balde e, com Cucurella transferido para o Real Madrid e Grimaldo também sendo cortejado pelo Atlético de Madrid, o lateral da Juventus pode representar uma boa oportunidade em termos de custo e versatilidade tática, já que pode ser utilizado também na lateral direita.
O plano B, por sua vez, é o Chelsea, que acaba de vender Cucurella ao Real Madrid por 60 milhões de euros (incluindo bônus) e agora está em busca de seu substituto. Lewis Hall, do Newcastle, é o primeiro nome da lista, mas, segundo informa a La Gazzetta dello Sport, o nome do jogador italiano também deve ser levado em consideração.
OS POSSÍVEIS SUBSTITUTOS
Caso Cambiaso seja negociado, a Juventus teria que entrar no mercado para contratar pelo menos um novo lateral, e a nova comissão técnica da equipe já iniciou as primeiras sondagens para não ser pega de surpresa. Segundo o que informa o jornal *La Gazzetta dello Sport*, além de Carlos Augusto, do Inter, entre as opções avaliadas estão o ex-jogador da Atalanta Matteo Ruggeri (que pode deixar o Atlético de Madrid após apenas uma temporada), o ex-jogador do Palermo e da Roma, Emerson Palmieri – defendido por Luciano Spalletti, que o treinou na Roma – e os dois laterais do Tottenham, Djed Spence e Destiny Udogie, sobre os quais, no momento, há um veto de Roberto De Zerbi.