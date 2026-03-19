A edição de hoje do Tuttosport traz novidades sobre a Juventus, com informações sobre o estado físico de Thuram e Vlahovic antes do confronto de sábado à noite, às 20h45, contra o Sassuolo.
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Juventus: Thuram deve se juntar ao grupo hoje, enquanto Vlahovic espera ser convocado: o que se sabe na Continassa antes do jogo contra o Sassuolo
SU THURAM
Khephren Thuram sofreu uma forte contusão no tornozelo no segundo tempo da partida fora de casa contra o Udinese, sendo substituído aos 49 minutos. De cara para o confronto contra o Sassuolo, o francês ainda não havia se juntado ao grupo até ontem. Na edição de hoje do Tuttosport, porém, revela-se que a dor está passando e que o inchaço já foi praticamente reabsorvido. Neste momento, Spalletti espera ter Thuram de volta desde o primeiro minuto, com o retorno ao grupo previsto para hoje na Continassa. Segundo o jornal, após a vitória convincente em Udine, Spalletti gostaria de manter o mesmo time titular, incluindo, portanto, o próprio Thuram.
CAPÍTULO VLAHOVIC
O retorno de Dusan Vlahovic ao elenco parece estar cada vez mais próximo. O atacante, afastado há vários meses, estaria pronto para voltar a jogar, mas, ao mesmo tempo, amanhã não estará com o grupo por uma questão de gestão da carga de trabalho: uma decisão planejada que faz parte de um plano já previsto para o sérvio. Na Continassa, fala-se de uma condição física cada vez melhor e de um jogador que precisa recuperar o ritmo de jogo. Por esse motivo, Vlahovic poderia voltar a campo, mesmo que por apenas alguns minutos, já contra o Sassuolo, em um momento crucial em sua relação com a Juventus, já que a questão da renovação do contrato ainda está em aberto.