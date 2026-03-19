Juventus: Thuram deve se juntar ao grupo hoje, enquanto Vlahovic espera ser convocado: o que se sabe na Continassa antes do jogo contra o Sassuolo

O retorno de Dusan Vlahovic ao elenco parece estar cada vez mais próximo. O atacante, afastado há vários meses, estaria pronto para voltar a jogar, mas, ao mesmo tempo, amanhã não estará com o grupo por uma questão de gestão da carga de trabalho: uma decisão planejada que faz parte de um plano já previsto para o sérvio. Na Continassa, fala-se de uma condição física cada vez melhor e de um jogador que precisa recuperar o ritmo de jogo. Por esse motivo, Vlahovic poderia voltar a campo, mesmo que por apenas alguns minutos, já contra o Sassuolo, em um momento crucial em sua relação com a Juventus, já que a questão da renovação do contrato ainda está em aberto.