Não é (ainda) a diretoria, que chegou há poucos meses e ainda busca um rumo. Não é (mais?) o treinador, que parece nunca ter superado o choque de sua passagem pela seleção italiana e parece muito distante daquele que encantou em Nápoles. Não são, evidentemente, os jogadores, sobre os quais o próprio Spalletti já disse tudo. Quantos jogadores da Juventus seriam titulares hoje na Inter, na Roma e no Como?

Como se reerguer, então? Antes de tudo, já que não é possível trocar todos os jogadores, é preciso refletir sobre Spalletti. Nas últimas semanas, vários sinais indicam que o treinador já não tem o controle do time, tanto do ponto de vista tático quanto em termos de entrosamento e unidade de objetivos. Jogos importantes se aproximam, e não há mais margem para erros: o futuro do treinador da Toscana depende das partidas contra Napoli, AZ e Fiorentina. Depois, haverá a pausa, um bom momento para uma mudança.

Mas a questão vai além do treinador, porque nesta Juventus não há uma alma nem uma imagem em que os torcedores possam se espelhar e se reconhecer. Em outras palavras, cresce a necessidade de ter um rosto reconhecível, com identidade, que represente a Juventus. Um Del Piero no lugar de um Ferrero, para deixar claro.