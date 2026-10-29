"Scudetto? A ambição da Juventus é sempre vencer". Palavras de John Elkann, em 17 de agosto deste ano. Quanto ao título italiano, pode-se dizer que, no fim de outubro, a temporada da Juventus já acabou. Um recorde negativo. Restam à Juve a Copa da Itália, a Liga Europa e a classificação para a próxima Champions League pelo quarto lugar. Objetivos que hoje, com a desastrosa derrota para o Genoa ainda na memória, tão parecida com a derrota para a Lazio de dez dias atrás, parecem utópicos.
De todo modo, Elkann tem razão: a vitória está no DNA da Juventus, e buscá-la deve ser sempre a ambição do clube, do treinador e do elenco. O problema é que hoje a Juve está a anos-luz do modelo de uma equipe vencedora.