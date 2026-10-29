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CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus, temporada encerrada em outubro: Spalletti no fim da linha, já não tem o controle do time. É preciso ter Del Piero como presidente

Juventus
L. Spalletti
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A derrota para o Genoa coloca a Juventus diante da realidade: agora, mudanças são urgentes.

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"Scudetto? A ambição da Juventus é sempre vencer". Palavras de John Elkann, em 17 de agosto deste ano. Quanto ao título italiano, pode-se dizer que, no fim de outubro, a temporada da Juventus já acabou. Um recorde negativo. Restam à Juve a Copa da Itália, a Liga Europa e a classificação para a próxima Champions League pelo quarto lugar. Objetivos que hoje, com a desastrosa derrota para o Genoa ainda na memória, tão parecida com a derrota para a Lazio de dez dias atrás, parecem utópicos.

De todo modo, Elkann tem razão: a vitória está no DNA da Juventus, e buscá-la deve ser sempre a ambição do clube, do treinador e do elenco. O problema é que hoje a Juve está a anos-luz do modelo de uma equipe vencedora.

  • Não é (ainda) a diretoria, que chegou há poucos meses e ainda busca um rumo. Não é (mais?) o treinador, que parece nunca ter superado o choque de sua passagem pela seleção italiana e parece muito distante daquele que encantou em Nápoles. Não são, evidentemente, os jogadores, sobre os quais o próprio Spalletti já disse tudo. Quantos jogadores da Juventus seriam titulares hoje na Inter, na Roma e no Como?

    Como se reerguer, então? Antes de tudo, já que não é possível trocar todos os jogadores, é preciso refletir sobre Spalletti. Nas últimas semanas, vários sinais indicam que o treinador já não tem o controle do time, tanto do ponto de vista tático quanto em termos de entrosamento e unidade de objetivos. Jogos importantes se aproximam, e não há mais margem para erros: o futuro do treinador da Toscana depende das partidas contra Napoli, AZ e Fiorentina. Depois, haverá a pausa, um bom momento para uma mudança.

    Mas a questão vai além do treinador, porque nesta Juventus não há uma alma nem uma imagem em que os torcedores possam se espelhar e se reconhecer. Em outras palavras, cresce a necessidade de ter um rosto reconhecível, com identidade, que represente a Juventus. Um Del Piero no lugar de um Ferrero, para deixar claro.

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