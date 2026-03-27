Juventus, surge oferta por Kessie: os valores do salário e a contraproposta do Al-Ahli

No que diz respeito ao Al-Ahli, time com o qual o ex-jogador do Milan conquistou uma Supercopa da Arábia e uma Liga dos Campeões da Ásia, além de ter somado até o momento 110 partidas e 23 gols, é importante destacar a forte intenção de tentar convencer Franck Kessie a permanecer no clube mesmo após o término desta temporada. Ainda segundo o Tuttosport, a diretoria do clube saudita estaria disposta a manter o atual salário de 14 milhões de euros por ano, mas, após três anos longe da Europa, o meio-campista marfinense teria decidido voltar a jogar em um ambiente mais competitivo, com a Itália no topo de suas prioridades.