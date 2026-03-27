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Juventus, surge oferta por Kessie: os valores do salário e a contraproposta do Al-Ahli

Juventus
Al-Ahli
F. Kessie
Mercado da bola

O ex-meio-campista do Milan continua sendo uma das prioridades para o verão

A Juventus não perde Franck Kessie de vista e continua acompanhando uma possibilidade que pode se concretizar nas próximas semanas. Desde que o meio-campista marfinense, ex-Atalanta e Milan, reitere seu desejo de encerrar sua passagem pela Arábia Saudita, no Al-Ahli, ao final desta temporada e, sobretudo, conceda uma redução significativa em relação ao salário que recebe atualmente. Também é fundamental que os bianconeri se classifiquem para a próxima Liga dos Campeões para terem maior poder de atração (considerando que Kessie também agrada a outros clubes, inclusive na Itália) e maior disponibilidade financeira.


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  • OS NÚMEROS

    Segundo o que relata o Tuttosport, nas repetidas negociações entre a diretoria da Juventus e o agente do jogador, George Atangana, teria surgido a disposição de apresentar uma proposta de contrato de dois anos no valor de 5 milhões de euros líquidos por temporada para o jogador nascido em 1996, que não gostaria de aceitar nada abaixo desse valor. Nos últimos meses, a Fiorentina também entrou na disputa para tentar trazer o jogador de volta à Série A, assim como a Inter permanece sempre em segundo plano, clube que nunca escondeu, no passado, o grande interesse por Kessie.

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  • A LINHA DO AL-AHLI

    No que diz respeito ao Al-Ahli, time com o qual o ex-jogador do Milan conquistou uma Supercopa da Arábia e uma Liga dos Campeões da Ásia, além de ter somado até o momento 110 partidas e 23 gols, é importante destacar a forte intenção de tentar convencer Franck Kessie a permanecer no clube mesmo após o término desta temporada. Ainda segundo o Tuttosport, a diretoria do clube saudita estaria disposta a manter o atual salário de 14 milhões de euros por ano, mas, após três anos longe da Europa, o meio-campista marfinense teria decidido voltar a jogar em um ambiente mais competitivo, com a Itália no topo de suas prioridades.



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