Juventus, surge oferta por Kessie: os valores do salário e a contraproposta do Al-Ahli

A Juventus não perde Franck Kessie de vista e continua acompanhando uma possibilidade que pode se concretizar nas próximas semanas. Desde que o meio-campista marfinense, ex-Atalanta e Milan, reitere seu desejo de encerrar sua passagem pela Arábia Saudita, no Al-Ahli, ao final desta temporada e, sobretudo, conceda uma redução significativa em relação ao salário que recebe atualmente. Também é fundamental que os bianconeri se classifiquem para a próxima Liga dos Campeões para terem maior poder de atração (considerando que Kessie também agrada a outros clubes, inclusive na Itália) e maior disponibilidade financeira.
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