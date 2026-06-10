Não há dois sem três. A Juventus está negociando um goleiro (o argentino Emiliano DibuMartinez, do Aston Villa) e um atacante (o norueguês Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid), mas já está de olho em outro jogador que está disputando a fase final da Copa do Mundo.





A Sky informa que o colombiano do Bologna, Jhon Lucumí, entrou na mira dos bianconeri.

Nascido em 1998, ele tem contrato até junho de 2027, com um salário líquido de quase um milhão de euros por ano e uma cláusula de rescisão de 28 milhões de euros: o Bournemouth também estaria de olho nele.





Chegado no verão de 2022 do clube belga Genk, nas últimas quatro temporadas Lucumí acumulou 152 partidas, com 2 gols, 4 assistências, 28 cartões amarelos e uma expulsão. Conquistou a Coppa Italia em 2025.







