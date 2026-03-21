Juventus, Spalletti: “Vlahovic em campo? Teremos que avaliar a necessidade no segundo tempo. Boga mostrou sua marca registrada”

Em seguida, ele descreveu o momento e a atuação de Boga: "Ele está indo muito bem, logo mostrou sua marca registrada: arrancadas fulminantes e habilidade nos espaços apertados. Todos me diziam que ele nunca tinha jogado no meio, mas ele se saiu muito bem. Ele sempre encontra espaço e precisamos saber como colocá-lo em ação, mesmo que ele também precise se integrar ao jogo da equipe".