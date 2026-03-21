O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, falou à DAZN alguns minutos antes do confronto em casa contra o Sassuolo, partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Italiano da Série A: “É ótimo, em um estádio tão bonito e com todo esse carinho, estamos vivendo o momento mais bonito da nossa profissão”.
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Juventus, Spalletti: “Vlahovic em campo? Teremos que avaliar a necessidade no segundo tempo. Boga mostrou sua marca registrada”
ARMADILHAS
"Sou o jogador que o técnico do Sassuolo formou; ele sabe o que quer. É uma das equipes mais fortes no momento da recuperação de bola: precisamos manter a organização, mesmo que depois tenhamos que atacar para marcar gols. Eles são bons na marcação preventiva, e é preciso correr alguns riscos. Quando você conhece o adversário, o risco diminui."
Eu tenho
Em seguida, ele descreveu o momento e a atuação de Boga: "Ele está indo muito bem, logo mostrou sua marca registrada: arrancadas fulminantes e habilidade nos espaços apertados. Todos me diziam que ele nunca tinha jogado no meio, mas ele se saiu muito bem. Ele sempre encontra espaço e precisamos saber como colocá-lo em ação, mesmo que ele também precise se integrar ao jogo da equipe".
VLAHOVIC
Por fim, Spalletti concluiu falando sobre a possibilidade de ver Vlahovic voltar a campo, mesmo que seja apenas por alguns minutos: “Passamos por períodos sem centroavantes; hoje temos quatro no banco: vamos ver qual será a necessidade no segundo tempo”.