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Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Juventus, Spalletti traça seu futuro: dos prazos à confiança, suas palavras e o que falta para a assinatura

O técnico da Juventus não mediu palavras e falou abertamente sobre seu futuro no clube.

"A pausa é o momento ideal, há menos estresse": foi assim que Luciano Spalletti identificou a próxima pausa para os jogos das seleções como o melhor momento para discutir mais a fundo sua renovação com a Juventus. A conversa, no entanto, foi muito mais abrangente.


O técnico da Juventus, de fato, falou de total disponibilidade para ouvir o que o clube quiser lhe propor, além dos contatos que já ocorreram entre as partes nessas últimas semanas.

A renovação do técnico toscano é um tema cada vez mais central e, sobretudo, atual para a diretoria da Juventus, com a partida contra o Sassuolo — que, de qualquer forma, é prioritária — servindo de pano de fundo para uma semana muito importante para ele. E durante a coletiva de imprensa na véspera, ele também foi muito direto sobre os planos futuros da equipe no que diz respeito ao mercado de transferências

  • O QUE DIZEM SOBRE A RENOVAÇÃO

    Sobre o seu futuro, Spalletti esclareceu o momento em que ocorrerá a reunião para renovar o contrato: “Conversas durante a pausa? Sim, parece-me que encontrei o momento certo; há menos pressão, há tempo suficiente e, da minha parte, toda a disponibilidade para ouvir o que o clube tem a me dizer. Ele identificou um momento que pode ser o certo”.

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  • "SINTO-ME UM IDIOTA AO FALAR DO PRÓXIMO ANO SEM TER ASSINADO"

    No que diz respeito ao mercado, Spalletti evitou dar respostas diretas, sobretudo porque a renovação do contrato ainda não foi assinada: “Na sua opinião, eu ganho ou perco algo ao falar sobre o ano que vem? Do meu ponto de vista, falar sobre os próximos jogadores... tendo ainda um contrato para assinar, me sinto um pouco idiota. Da última vez, eu disse que ainda há tempo de sobra”

  • HAVERÁ ALGUMAS DESPEDIDAS

    Sobre as saídas, Spalletti não negou que haverá algumas despedidas: “É claro que, entre nós, os jogos vão passando, há respostas, coisas que precisam ser avaliadas. Eu me dou muito bem com esses rapazes e parece-me que eles se dão bem comigo; sinto-me bem com toda a equipe técnica e com todos os que fazem parte da Juventus nos bastidores, e sinto que recebo estima e respeito. Sempre se vai um pouco mais além nas coisas. Falar sobre o mercado e jogadores que faltam, quem faria isso no meu lugar? Eu gosto dos meus jogadores e, se tivesse que substituir alguém, ficaria triste, se fosse o técnico da Juventus”.

  • O QUE FALTA PARA A RENOVAÇÃO

    A renovação segue em frente, impulsionada sobretudo por Spalletti. O técnico nunca escondeu sua disponibilidade e vontade de se colocar à disposição do clube para trabalhar em um projeto voltado, principalmente, para a próxima temporada.


    As conversas já foram positivas e, como informamos nos últimos dias, as partes estão avançando rapidamente, com o acordo para a renovação anual com opção cada vez mais próximo. A confiança é forte de ambos os lados, e os prazos continuam se encurtando.



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