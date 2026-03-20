Juventus, Spalletti traça seu futuro: dos prazos à confiança, suas palavras e o que falta para a assinatura

"A pausa é o momento ideal, há menos estresse": foi assim que Luciano Spalletti identificou a próxima pausa para os jogos das seleções como o melhor momento para discutir mais a fundo sua renovação com a Juventus. A conversa, no entanto, foi muito mais abrangente.





O técnico da Juventus, de fato, falou de total disponibilidade para ouvir o que o clube quiser lhe propor, além dos contatos que já ocorreram entre as partes nessas últimas semanas.

A renovação do técnico toscano é um tema cada vez mais central e, sobretudo, atual para a diretoria da Juventus, com a partida contra o Sassuolo — que, de qualquer forma, é prioritária — servindo de pano de fundo para uma semana muito importante para ele. E durante a coletiva de imprensa na véspera, ele também foi muito direto sobre os planos futuros da equipe no que diz respeito ao mercado de transferências