ZHEGROVA E OS JOGADORES DE SELEÇÃO

"É um daqueles que mudou de colete nos últimos dois treinamentos, entre titulares e não titulares", relata o Tuttosport. "Os outros estão bem, todos voltaram em uma condição mental adequada, treinaram bem em termos de concentração e ritmo nestes últimos dias. Também neste caso, personalizamos as cargas de acordo com quando retornaram. Estamos contentes por ter à disposição os jogadores deste momento e com a condição deles".





O CAGLIARI

"Pisacane e Giulini mereceram os pontos que têm, mas não a vitória do ano passado. Aquela eles não mereceram. Sabemos que será uma partida difícil, eles deliberadamente te concedem um pouco de campo e te convidam a fazer o jogo no campo deles, tendo jogadores que conseguem inverter bem a jogada e trocar passes bem em espaços curtos, anulando assim a repressão imediata. Como nos anos anteriores, conseguem colocar alguns jogadores em evidência, e neste ano estão fazendo isso com Maldini. Será preciso ser muito bom, muito decidido, muito vivo, intenso. Se deixar espaços, eles sabem como se comportar".





CAMBIASO

"Andrea fez todos os treinamentos de maneira correta. Eu estou contente com os jogadores que tenho à disposição. Não se pode evitar todos os obstáculos e todas as situações que acontecem com você. Não adianta ficar destacando isso, é preciso atravessar. Você encontra obstáculos, eles estão à sua frente... Ficar falando disso é perda de tempo, você tem de passar por dentro e pronto. Estamos felizes com quem temos à disposição e vamos jogar com eles para vencer a partida".





A FOME

"Nós queremos melhorar e crescer sempre, aprender sempre. Quem para de aprender muitas vezes se repete. Quem vai descobrir coisas novas, por outro lado, cresce. Nós queremos treinar sempre da maneira correta. Não me parece que haja algo de negativo no que aconteceu nas últimas partidas que obrigatoriamente precise fazer alcançar esse nível de fome. É sempre importante tê-la em campo, estar disposto a fazê-la virar uma razão de vida. É preciso traduzir no retângulo de jogo o amor de tantos torcedores que temos, transmitir a quem está ao seu redor a seriedade do comportamento e a seriedade de atuações e resultados. Estamos fazendo isso e sempre há margem para fazer algo a mais. Muitas vezes citamos o fazer bem, mas dá para fazer muito bem, super bem".





"Nunca haverá trégua para quem fez a nossa escolha. A Juventus estará sempre condenada a vencer, falem bem ou falem mal. Somos nós que elevamos a barra da nossa mira. Sabemos que temos de estar dentro daquele grupo que precisa ir bem. Depois há aqueles que nos colocam na corrida pelo Scudetto, mas somos nós que temos ambições fortes e sabemos onde estamos vivendo este momento de vida e profissional. Não deixamos que ninguém nos diga isso".





KOLO MUANI

"Nós queremos deixá-lo bastante livre naquilo que é a maneira dele de fazer, o estimulamos a ter comportamentos diferentes em relação ao que é apenas o papel de centroavante. O limite de um jogador não é só aquilo que ele sabe fazer, mas muitas vezes aquilo que ainda não consegue reconhecer. Ele tem essa qualidade de facilidade na corrida, de saber se comportar um pouco pelo lado e um pouco como centroavante na zona central. É bom pelo alto, sabe girar sobre si mesmo. Nós o apreciamos muito. Além de apoiá-lo em suas escolhas, mostramos algo novo para ele. Foi muito centroavante, é preciso que se mova mais. Esses são os pedidos que lhe são feitos".





ALESSANDRO ROMANO

"Eu penso que aquilo que ele está fazendo foi apreciado porque foi chamado para a seleção. Depois, se tenho de fazer elogios, prefiro fazê-los aos meus jogadores. Na função de regista, eu tenho um de altíssimo nível. Os bons registas deixam os treinadores menos loucos, e eu tenho um que me ajuda. Douglas Luiz é tão generoso com os outros que perde de vista a si mesmo. Ele realmente é assim, tanto na maneira de jogar futebol quanto como pessoa".





NICO GONZALEZ

"Há jogadores que mostram essa característica, com o olhar de pessoas decididas e que querem ir determinar o próprio futuro. Que têm vontade de ir sempre dar o máximo e alcançar o máximo. Nico mostra ser intenso em tudo o que faz, com esse olhar convicto e definido. Em certos aspectos, até especial, porque ele te indica imediatamente o caminho que quer percorrer, seja em relação a um adversário, seja em relação a um treinador. Ele sempre tem a sobrancelha bem cortada e esse olhar profundo".





KOOPMEINERS E KELLY

"Ele sabe fazer mais coisas, sobretudo se colocado um pouco mais atrás, onde tem essa qualidade na visão de jogo. Tem esses óculos tridimensionais com os quais consegue ver atrás da primeira barreira. Consegue dar ritmo à bola, dar indicações para a busca do gol. Nós, porém, na defesa temos Lucumì, que está indo muito bem, Kelly, que fomos obrigados a deixar fora, mas que em seu percurso conosco foi muito positivo, como se viu no ano passado. Existe a ideia de administrá-lo para fazê-lo mostrar suas qualidades. Koop é um regista recuado que sabe fazer a equipe girar, sabe pegá-la pela mão. Provavelmente errou alguma coisa, mas eu não perdi a confiança em vê-lo comandar a equipe".





SARR

"É esse meio-termo entre o volante que troca passes e aquele que percorre quilômetros com as infiltrações, fazendo isso nos tempos corretos. Se parece mais com McKennie e Thuram, que cobre muito terreno em pouco tempo e sabe jogar também no curto. Também pode ser um daqueles ali, que jogou e um pouco não, e agora mudou de colete".