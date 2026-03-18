Juventus, Spalletti sobre Yildiz: “O novo príncipe do futebol é o garoto da porta ao lado”

Z: “Antes de te encontrar, conversei um pouco com o Spalletti. Ele te adora e não esconde isso; diz que você é imbatível e que, a cada dia, acrescenta algo a mais na sua cabeça. Ele achou muito engraçado o fato de que, quando todos vocês o abraçaram no dia do aniversário, você acariciou a cabeça dele”.

Y: “Era gostoso de tocar. (sorri, ndr). É um grande técnico e um homem especial, um homem de emoções”.

Z: “Sabe como ele te descreveu?”

Y: “Não, como?”

Z: “O novo príncipe do futebol é o garoto da porta ao lado.”