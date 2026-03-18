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Juventus, Spalletti sobre Yildiz: “O novo príncipe do futebol é o garoto da porta ao lado”
O TÍTULO DE SPALLETTI
Z: “Antes de te encontrar, conversei um pouco com o Spalletti. Ele te adora e não esconde isso; diz que você é imbatível e que, a cada dia, acrescenta algo a mais na sua cabeça. Ele achou muito engraçado o fato de que, quando todos vocês o abraçaram no dia do aniversário, você acariciou a cabeça dele”.
Y: “Era gostoso de tocar. (sorri, ndr). É um grande técnico e um homem especial, um homem de emoções”.
Z: “Sabe como ele te descreveu?”
Y: “Não, como?”
Z: “O novo príncipe do futebol é o garoto da porta ao lado.”
A TEMPORADA DE YILDIZ
Em março, Yildiz já alcançou o "double-double": 10 gols e 10 assistências em 39 partidas em todas as competições. A divisão é a seguinte: 9 e 7 na Série A, 1 e 3 na Liga dos Campeões. Desempenhos que lhe renderam a renovação do contrato até 2030 e um salário de 7 milhões de euros por ano, o mais alto do elenco a partir de junho.