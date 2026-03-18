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Juventus, Spalletti sobre Yildiz: “O novo príncipe do futebol é o garoto da porta ao lado”

O técnico já está convencido do valor inquestionável do seu principal jogador

Durante a entrevista publicada hoje nas páginas do Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni revelou sua conversa com o camisa 10 da Juventus, Kenan Yildiz, a quem, por sua vez, contou sobre uma conversa que tivera pouco antes com o técnico Luciano Spalletti. 

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  • O TÍTULO DE SPALLETTI

    Z: “Antes de te encontrar, conversei um pouco com o Spalletti. Ele te adora e não esconde isso; diz que você é imbatível e que, a cada dia, acrescenta algo a mais na sua cabeça. Ele achou muito engraçado o fato de que, quando todos vocês o abraçaram no dia do aniversário, você acariciou a cabeça dele”. 

    Y: “Era gostoso de tocar. (sorri, ndr). É um grande técnico e um homem especial, um homem de emoções”.
    Z: “Sabe como ele te descreveu?”

    Y: “Não, como?”
     Z: “O novo príncipe do futebol é o garoto da porta ao lado.” 

  • A TEMPORADA DE YILDIZ

    Em março, Yildiz já alcançou o "double-double": 10 gols e 10 assistências em 39 partidas em todas as competições. A divisão é a seguinte: 9 e 7 na Série A, 1 e 3 na Liga dos Campeões. Desempenhos que lhe renderam a renovação do contrato até 2030 e um salário de 7 milhões de euros por ano, o mais alto do elenco a partir de junho. 

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