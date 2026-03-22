A Juventus tropeça no Estádio, onde os bianconeri não conseguiram passar do empate em 1 a 1 contra o Sassuolo. O que gerou polêmica foi um pênalti perdido pela equipe da casa, com Locatelli, cuja responsabilidade foi disputada entre o próprio meio-campista e Yildiz, que, inicialmente, havia pegado a bola para cobrar. O técnico da Juve, Luciano Spalletti, também falou sobre isso na coletiva de imprensa.
Juventus, Spalletti sobre o pênalti de Locatelli: “Que bagunça, digam vocês quem deve cobrar ou vamos enlouquecer. Agora vamos fazer um referendo”
A RECONSTRUÇÃO DE SPALLETTI NA CONFERÊNCIA DE IMPRENSA
"Eu explico com prazer o lance do pênalti… mas vamos tentar fazer uma análise normal do que aconteceu. Quem é o cobrador? Da última vez vocês me perguntaram por que não foi o Locatelli a cobrar e por que foi outro jogador… Foi o David quem cobrou… e então, por que foi ele? Foi o Yildiz quem cobrou… e por quê?… Agora mandam o Locatelli cobrar, por que foi o Locatelli que cobrou?”, diz impaciente o técnico, lembrando-se do episódio ocorrido em Juve x Lecce, quando foi justamente o canadense quem assumiu a responsabilidade e errou o pênalti.
“Que confusão: digam vocês o que fazer, digam vocês, senão vamos para o manicômio, vamos todos para o manicômio. Por que Yildiz cobrou? Ele tinha a bola na mão… Eles pegam a bola porque é claro que querem cobrar. Depois converso com o Locatelli, que veio até lá e me diz: ‘Eu vou cobrar’. Então? Se você quer cobrar, cobre você, porque você é o cobrador de pênaltis… ‘eu cobro’, ótimo, vá e diga que eu disse que você tem que cobrar. Foi uma coisa totalmente normal… senão vamos fazer uma cooperativa… outro referendo sobre quem deve cobrar o pênalti…”.