Outra situação a ser enfrentada e resolvida é, sem dúvida, a de Arkadiusz Milik, que ainda tem contrato com a Juventus por mais um ano, com um salário líquido de pouco menos de 2 milhões, mas que já está muito longe de poder ser considerado uma opção em campo do ponto de vista físico, após a longa sequência de lesões nos últimos dois anos. Há algum tempo, a diretoria da Juventus vem buscando uma solução para liberar uma vaga que, na visão do técnico, deverá ser preenchida por um centroavante físico, no estilo de Vlahovic, e por um jogador mais versátil e com características diferentes, como poderia ser Randal Kolo Muani. Desde que o Paris Saint-Germain atenda ao pedido do diretor executivo da Juventus de reduzir as exigências financeiras superiores a 45 milhões de euros e negocie em termos mais alinhados com a disponibilidade financeira atual da Juventus. A equipe precisa primeiro vender jogadores e gerar receita para, então, poder se dar ao luxo de investir nessa ou naquela outra opção.