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cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images

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Juventus: Spalletti pressiona por uma virada no ataque: o que se sabe sobre Kolo Muani, Sorloth, Pellegrino e Balogun, a ideia sobre Vlahovic e as últimas notícias sobre David, Openda e Zhegrova

Juventus
Mercado da bola
R. Kolo Muani
D. Vlahovic
J. Ekhator
J. Boga
J. David
I. Openda

Muitas ideias e muitas mudanças, mas no clube da Juventus o mercado de transferências não decola após a confirmação de Boga e a chegada de Ekhator

Lentamente, mas o mercado de transferências da Juventus, nas mãos de Giovanni Carnevali e Frederic Massara, segue em frente. E não há dúvida de que a contratação de pelo menos um novo atacante, para atender à solicitação de Luciano Spalletti e para poder preparar a nova temporada partindo de um elemento essencial na formação do elenco, representa a principal prioridade. Até o momento, a única contratação da janela de transferências de verão para o time da Juventus veio justamente do setor ofensivo, com a negociação concluída com o Genoa – que, em troca, recebeu o ponta David Puczka, nascido em 2005 – por Jeff Ekhator, que se destaca como um jogador versátil por sua capacidade de atuar tanto como atacante central quanto como segundo atacante em uma posição ligeiramente mais recuada.

  • CERTEZA SOBRE BOGA, DÚVIDAS SOBRE YILDIZ

    A contratação do atacante da Seleção Sub-21, por 16 milhões de euros mais bônus, deve, na verdade, ser considerada como a segunda medida, em ordem cronológica, para reforçar o elenco de jogadores ofensivos à disposição de Spalletti. No final de junho, de fato, foi concretizada a compra definitiva (por pouco menos de 5 milhões de euros) de Jeremie Boga do Nice, após a experiência positiva de cinco meses por empréstimo na última temporada, que terminou com quatro gols em 17 partidas. Também no próximo campeonato – e na trajetória prevista na Liga Europa e na Copa da Itália – o jogador da Costa do Marfim será principalmente uma opção alternativa a Kenan Yildiz na lateral esquerda, enquanto se aguarda o retorno do turco das férias pós-Mundial e se esclarecem as condições de seu joelho, que nos últimos meses o limitou bastante e ainda suscita alguma preocupação.

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  • OS TRÊS EXCESSOS DE LUXO

    Com Francisco Conceição confirmado no time adversário, apesar de terem surgido algumas propostas da Premier League pelo ponta português, o problema da Juventus é encontrar uma alternativa mais confiável do que Zhegrova (27 participações e apenas 525 minutos em seu primeiro ano na Itália). O ex-jogador do Lille, assim como Lois Openda e Jonathan David, não convenceu e é considerado em saída, para financiar a chegada desses dois atacantes que, em número e qualidade, completariam o setor de ataque de acordo com as ideias de Spalletti. Para Openda e David, já foram registrados os primeiros contatos exploratórios do Lens e do Paris FC, que, no entanto, ainda não demonstraram a intenção de atender às exigências financeiras significativas da Juventus, que adquiriu o primeiro por mais de 40 milhões de euros e espera vender o segundo por não menos de 30, após ter investido nele 10 milhões em custos acessórios na assinatura e feito com que ele assinasse um contrato de cinco anos no valor de 6 milhões por temporada.

  • O CASO MILIK: KOLO MUANI ATÉ O FIM?

    Outra situação a ser enfrentada e resolvida é, sem dúvida, a de Arkadiusz Milik, que ainda tem contrato com a Juventus por mais um ano, com um salário líquido de pouco menos de 2 milhões, mas que já está muito longe de poder ser considerado uma opção em campo do ponto de vista físico, após a longa sequência de lesões nos últimos dois anos. Há algum tempo, a diretoria da Juventus vem buscando uma solução para liberar uma vaga que, na visão do técnico, deverá ser preenchida por um centroavante físico, no estilo de Vlahovic, e por um jogador mais versátil e com características diferentes, como poderia ser Randal Kolo Muani. Desde que o Paris Saint-Germain atenda ao pedido do diretor executivo da Juventus de reduzir as exigências financeiras superiores a 45 milhões de euros e negocie em termos mais alinhados com a disponibilidade financeira atual da Juventus. A equipe precisa primeiro vender jogadores e gerar receita para, então, poder se dar ao luxo de investir nessa ou naquela outra opção.

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  • VLAHOVIC VOLTA À LISTA DE OBJETIVOS?

    Até o momento, juntamente com o possível retorno do jogador nascido em 1998 — que já havia defendido a camisa da “Vecchia Signora” na segunda metade da temporada 2024/2025 (8 gols em 16 partidas da Série A), todos os planos B que foram cogitados nas últimas semanas continuam em aberto, a começar por Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, passando por Mateo Pellegrino, do Parma, e chegando à última sugestão que aponta para Folarin Balogun, do Mônaco, que ganhou destaque após uma Copa do Mundo em que foi protagonista pela seleção dos Estados Unidos. Por fim, deve-se manter uma pequena porta aberta para a hipótese sensacional de uma mudança de ideia de Dusan Vlahovic, que continua sem encontrar propostas à altura de suas expectativas – apenas o Beşiktaş, de Vincenzo Italiano, se manifestou concretamente – e que, apesar de ter se oferecido aos grandes clubes do campeonato espanhol e ao Bayern de Munique, continua sendo um jogador sem contrato de alto nível. A Juve, que interrompeu há semanas os contatos com o pai e agente Milos, mantém a oferta de 6 milhões mais bônus, sempre recusada pelo jogador sérvio.

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