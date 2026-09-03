"Sarr completa as características do nosso meio-campo, vai substituir as viradas de jogo às quais Thuram nos havia acostumado. Sarr combina troca de passes e ataque à linha defensiva adversária com infiltrações longas, mas também sabe recompor para fazer as dobras de marcação. Conhece todos os cantos do campo e os cobre bem. Traz consigo o futebol da Premier League, feito de físico, corrida e velocidade de pensamento. Vai dar um nível mais alto ao nosso time. Woltemade? É o que procurávamos em termos de físico. Não é exatamente um finalizador, mas, querendo ou não, tem que se tornar um. Deve ser um pivô ofensivo, ao qual ele vai acrescentar a troca de passes. É flexível, leve, suave, e isso surpreende com essa estrutura física. Também atuou como meio-campista e sabe traçar linhas de passe, na horizontal e na vertical. Vai nos dar novas soluções. É um ótimo garoto, sorri para todo mundo, é muito bom estar com ele durante os treinamentos".