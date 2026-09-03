Luciano Spalletti, técnico da Juventus, falou com exclusividade à Sportmediast: "Fiz um tour pela alma do futebol, treinei em cidades que dão entusiasmo e querem sonhar. Aqui na Juventus sinto uma grande responsabilidade, há uma história importante por trás. Em qualquer direção que você olhe, encontra Bolas de Ouro, scudetti e taças nas paredes. Dentro deste clube, todos querem voltar àquele nível, mas há etapas que precisam ser cumpridas. É preciso recomeçar pelo futebol jogado, pelo caráter da equipe e por um potencial que permita fazer isso. Nos últimos anos perdemos um pouco de terreno na comparação com os outros".
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Juventus, Spalletti: "O nível do elenco subiu, nove jogadores novos apesar das limitações. Yildiz mais forte do que Lautaro e Malen"
CHAMPIONS: 7 POR 4 VAGAS
"Não quero ser nem presunçoso nem criar limitações, quero ser muito realista. Na coletiva, eu disse: 'Tentem fazer uma classificação das oito primeiras posições e vocês terão de deixar equipes importantes fora das vagas da Champions'. Há sete equipes de nível importante e absoluto, pelo valor e pela trajetória de onde chegam no campeonato anterior, além do potencial do elenco e do mercado importante que fizeram. Da nossa parte, temos de pensar em melhorar dia após dia para nos aproximarmos de objetivos que hoje estão muito distantes. Temos de nos empenhar todos os dias para fazer algo diferente, com esforço e buscando estímulos. Só assim se pode ambicionar o processo que leva à vitória".
Bom mercado apesar das limitações
"Não quero tirar o corpo fora nem colocar mais atenção sobre nós. A Inter é uma equipe forte e demonstrou isso. Está em condições de poder vencer de novo depois de uma janela de transferências adequada para se reforçar. As outras chegaram correndo atrás, enquanto eles estavam ali observando depois de terem tido margem para concluir o mercado antes. Nós tivemos de entrar em alguns contextos de oportunidade, levando para casa 9 jogadores novos apesar das limitações. Pelo nível de futebol que jogaram e pelos campeonatos de onde vêm, para os nossos novos reforços a adaptação pode se tornar fácil. Eles podem nos dar competitividade e qualidade".
Yildiz é o mais forte da Serie A
"Malen? Com certeza é um jogador que despertou curiosidade em muita gente. Além dos gols que fez, ataca o espaço 30 vezes com força e frequência de passada, é um jogador forte. Depois há outros fortíssimos. Nós temos Yildiz, que na minha opinião é o mais forte. Lautaro era um garoto quando eu treinava a Inter, mas já mostrava todas as suas qualidades. No Napoli eu treinei Di Lorenzo, é um dos mais fortes que existem. Nico Paz nos mostrou as suas qualidades... há muitos jogadores fortes".
Liga Europa de alto nível
"É uma competição de nível altíssimo. A diferença está no quanto você consegue crescer e se manter em alto nível. Antes da pausa da seleção, jogaremos 9 partidas em 22 dias. Será preciso equilíbrio e conseguir alternar 22 jogadores para jogar um futebol de parte de cima da tabela no campeonato e na Liga Europa. Não será fácil. O settlement agreement da Uefa não nos permite um elenco muito amplo. Temos algumas limitações que nos obrigaram a deixar 5 jogadores fora da lista da Uefa, foi uma escolha que não me deixou dormir à noite".
Woltamade precisa se tornar um finalizador
"Sarr completa as características do nosso meio-campo, vai substituir as viradas de jogo às quais Thuram nos havia acostumado. Sarr combina troca de passes e ataque à linha defensiva adversária com infiltrações longas, mas também sabe recompor para fazer as dobras de marcação. Conhece todos os cantos do campo e os cobre bem. Traz consigo o futebol da Premier League, feito de físico, corrida e velocidade de pensamento. Vai dar um nível mais alto ao nosso time. Woltemade? É o que procurávamos em termos de físico. Não é exatamente um finalizador, mas, querendo ou não, tem que se tornar um. Deve ser um pivô ofensivo, ao qual ele vai acrescentar a troca de passes. É flexível, leve, suave, e isso surpreende com essa estrutura física. Também atuou como meio-campista e sabe traçar linhas de passe, na horizontal e na vertical. Vai nos dar novas soluções. É um ótimo garoto, sorri para todo mundo, é muito bom estar com ele durante os treinamentos".
Crescimento do nível da equipe
"O trabalho dos diretores foi importante, com 9 jogadores novos. Conseguimos concretizar situações que o departamento de scout tinha na mira e entramos em negociações surgidas nestas semanas no mercado. O nível da equipe certamente subiu graças a todos esses componentes e a esse trabalho".
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