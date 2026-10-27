"Estamos focados, o time está focado e o clube está focado. Dá para ver isso no cuidado com a cobrança de falta que resultou no gol da vantagem contra o Lecce. Se o time não estivesse com a cabeça tranquila, não teria conseguido. Precisamos encontrar as soluções certas em campo. Temos que chegar de ônibus e nem trocar de roupa, entrar direto em campo e jogar como fizemos no primeiro tempo contra o Lecce.

Mas existe o desafio de ter jogos tão próximos uns dos outros. O cansaço, porém, também é um estado mental, porque mais cedo ou mais tarde ele chega, e tudo depende de como você reage naquele momento. Se você o rejeita, aceita que está cansado e encontra outras soluções, então tudo bem. O time tem a mentalidade certa, e isso ficou claro, embora tenhamos errado alguns passes a mais do que deveríamos. Estamos em plena forma."