A Juventus não quer parar e busca se reafirmar após a ótima vitória sobre o Lecce, para seguir na disputa por uma vaga na Champions League pelo campeonato. A Juventus enfrentará o Genoa fora de casa amanhã, ainda com uma série de lesões que obriga Luciano Spalletti a fazer escolhas forçadas. Ao apresentar a partida em entrevista coletiva, o técnico explicou que provavelmente haverá uma pequena mudança tática.
Juventus, Spalletti: "Mudança de esquema a pedido dos jogadores? Eles são sérios, não faltariam com respeito aos companheiros. Sarr está recuperado, algo pode mudar no ataque. Kolo Muani ainda não está no nível, mas preocupa os adversários"
Genoa combativo como De Rossi
"O Genoa é uma equipe dificílima de enfrentar pelo ambiente e do ponto de vista tático. Durante a partida, tem duas opções, porque possui força física tanto nas bolas paradas quanto para atacar em profundidade. Mas, acima de tudo, o Genoa tem o espírito de De Rossi. Eu o conheço bem: ele era meu braço direito em campo e transmitia de imediato a determinação, a garra e a vontade de ser uma equipe de batalha."
ALAJBEGOVIC NO 3-5-2?
"Esse é um ponto pertinente e parte da avaliação dos jogadores, mas não nos faz esquecer como nosso elenco é formado. Não devemos prejudicar quem tem características diferentes. Basta uma mínima rotação para transformá-lo em um 4-3-2-1 (ele queria dizer 3-4-2-1, nota da redação), e qualquer um pode atuar nas duas posições. Kolo Muani pode jogar nesse espaço, sendo um pouco meia-atacante e um pouco atacante pela ponta."
ESTAMOS SAUDÁVEIS
"Estamos focados, o time está focado e o clube está focado. Dá para ver isso no cuidado com a cobrança de falta que resultou no gol da vantagem contra o Lecce. Se o time não estivesse com a cabeça tranquila, não teria conseguido. Precisamos encontrar as soluções certas em campo. Temos que chegar de ônibus e nem trocar de roupa, entrar direto em campo e jogar como fizemos no primeiro tempo contra o Lecce.
Mas existe o desafio de ter jogos tão próximos uns dos outros. O cansaço, porém, também é um estado mental, porque mais cedo ou mais tarde ele chega, e tudo depende de como você reage naquele momento. Se você o rejeita, aceita que está cansado e encontra outras soluções, então tudo bem. O time tem a mentalidade certa, e isso ficou claro, embora tenhamos errado alguns passes a mais do que deveríamos. Estamos em plena forma."
BOLA DE OURO PARA KANE
"Tenho outros objetivos para discutir com os jogadores. Conversei sobre isso com a comissão técnica e consideramos correto dar isso a ele. Era uma solução lógica pela qualidade do jogador. Ele tem números impressionantes, embora não receba o mesmo destaque que outros. É o certo".
O 4-3-3 NÃO É UMA PEQUENA ROTAÇÃO
"4-2-3-1? Queria dizer 3-4-2-1, errei, me desculpem. Com uma pequena mudança a partir do 3-5-2, chega-se ao 3-4-2-1. É uma movimentação dos dois jogadores centrais e dos dois alas. Com uma defesa de quatro, é preciso mexer em coisas mais amplas.
Nessas duas versões, o sistema tático se perde, mas algumas conexões se mantêm, os três zagueiros se mantêm. Com um zagueiro a mais, você tem mais força física em todo o campo. Então, entre o 3-5-2 e o 3-4-2-1, a mudança fica só para os jogadores da frente."
ESCOLHAS TÁTICAS ENTRE GENOA E NAPOLI
"Um olho no Genoa e outro no Napoli? Levamos tudo em conta. O time será mais ou menos aquele, porque não temos muitas alternativas. Mas vi clareza e consciência no que a equipe fez hoje. Vi que fizeram as coisas bem hoje de manhã. Lá na frente, é possível mudar alguma coisa, sobretudo levando em conta as cinco substituições. É fácil identificar os 16 que vão jogar. O importante é entender como serão os 20 minutos em campo dos jogadores que entrarem"
SARR RECUPERADO
"Também recuperamos Sarr e temos a possibilidade de colocar um jogador de lado no meio-espaço, junto com o centroavante."
VER A CLASSIFICAÇÃO
"Olhar a classificação? Não muda muita coisa. Temos que vencer os jogos e ter atuações convincentes como a de Lecce. Não devemos ficar olhando para os problemas que temos, mas encontrar a solução. Temos que afastar algumas dúvidas no aspecto mental e ir com tudo para conquistar resultados."
KOLO MUANI
"Além da atuação de Kolo Muani, é preciso levar em conta o efeito que ele provoca nos adversários quando o têm pela frente e a vantagem que dá aos companheiros de equipe. Ele sempre causa um certo receio nos adversários. Ainda não está naquele nível, mas o que destaco e de que gostei muito foi sua comemoração e sua reação quando Douglas Luiz marcou o 2 a 0. Revejam. Tenho total confiança nele."
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