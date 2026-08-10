Luciano Spalletti, técnico da Juventus, falou aos microfones da Sky na véspera do amistoso contra o Palermo, marcado para amanhã em Perth, na Austrália, às 12h no horário da Itália. Entre campo e mercado, as palavras do técnico da Juventus.
Sobre Filippo Inzaghi, técnico do Palermo, e sobre o Palermo: "Ele vai se tornar um técnico de ponta, como foi como jogador. É uma pessoa que sabe usar bem as características para tentar levar para casa o máximo possível. O Palermo tem muitos jogadores com experiência na Serie A, será um jogo difícil".