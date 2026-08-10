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Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Spalletti: "Mercado, as mesmas ideias que tínhamos antes dos amistosos. Contra o Palermo, Perin joga"

Juventus
L. Spalletti

As palavras do técnico da Juventus na véspera do amistoso com o Palermo, marcado para amanhã em Perth

Luciano Spalletti, técnico da Juventus, falou aos microfones da Sky na véspera do amistoso contra o Palermo, marcado para amanhã em Perth, na Austrália, às 12h no horário da Itália. Entre campo e mercado, as palavras do técnico da Juventus.


Sobre Filippo Inzaghi, técnico do Palermo, e sobre o Palermo: "Ele vai se tornar um técnico de ponta, como foi como jogador. É uma pessoa que sabe usar bem as características para tentar levar para casa o máximo possível. O Palermo tem muitos jogadores com experiência na Serie A, será um jogo difícil".

  • "ATITUDE QUE NÃO QUERO VER DE NOVO"

    "A derrota para a Inter? Tivemos a nossa parcela de culpa, naquela atitude que não quero ver de novo. Analisamos isso bem e, ficando juntos por 24 horas, existe a possibilidade de fazer isso: fomos a fundo no que aconteceu, mesmo que o desgaste seja grande, espero ver coisas cada vez melhores e que o entrosamento cresça com o passar do tempo".

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  • GATTI

    "Gatti não vai começar jogando, está com um desgaste muscular. Depois vamos ver com a partida em andamento, mas será uma questão de 20 minutos ou meia hora".


  • Mercado da bola

    "No mercado, temos as mesmas ideias que tínhamos no início, e mesmo depois dessas partidas as ideias continuam as mesmas. Seguimos no nosso caminho".


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  • Di Gregorio e Perin

    "Di Gregorio fez defesas importantes no primeiro tempo, depois foi infeliz no segundo gol. Contra o Palermo, joga Perin, como planejado. Eles fizeram um tempo cada contra o Chelsea, depois Di Gregorio jogou os 90 minutos contra a Inter e Perin os 90 contra o Palermo".


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