Juventus, Spalletti: “Faltou maturidade nas decisões; Locatelli se sentia capaz de cobrar o pênalti. Liga dos Campeões? Está bem ali à frente”

O técnico explicou então suas substituições, especialmente as escolhas feitas no ataque: “Em uma partida como a de hoje à noite, são necessários dois atacantes mais físicos, que tenham mais força nos duelos e na bola lançada na área: de fato, o pênalti surgiu de uma jogada desse tipo. Se fosse preciso uma jogada mais ampla, seria outra história. Passamos o ano todo sofrendo; hoje eu tinha quatro e estamos felizes porque ainda há uma parte do campeonato a ser disputada e tudo está em aberto”.