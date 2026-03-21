O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, falou à DAZN após o empate em casa por 1 a 1 contra o Sassuolo, na partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Italiano da Série A: “Fomos pouco maduros nas decisões, arriscamos demais com as perdas de bola e sofremos muitos contra-ataques. Acima de tudo, não fomos bem-sucedidos em converter as jogadas importantes”.
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Juventus, Spalletti: “Faltou maturidade nas decisões; Locatelli se sentia capaz de cobrar o pênalti. Liga dos Campeões? Está bem ali à frente”
LOCATELLI
Spalletti comentou então a decisão do capitão de cobrar o pênalti, que acabou sendo perdido pelo próprio Locatelli: "Ele veio e me disse que se sentia à vontade para cobrar; havia dois ou três que queriam cobrar, mas ele é o especialista em pênaltis. Tudo bem, pênaltis podem ser perdidos. Um pênalti perdido dá o que falar e estamos tristes por não termos levado a vitória para casa”.
De Vlahovic, não de Onda e David
O técnico explicou então suas substituições, especialmente as escolhas feitas no ataque: “Em uma partida como a de hoje à noite, são necessários dois atacantes mais físicos, que tenham mais força nos duelos e na bola lançada na área: de fato, o pênalti surgiu de uma jogada desse tipo. Se fosse preciso uma jogada mais ampla, seria outra história. Passamos o ano todo sofrendo; hoje eu tinha quatro e estamos felizes porque ainda há uma parte do campeonato a ser disputada e tudo está em aberto”.
Os JOLLY ESTÃO CHEGANDO AO FIM?
Por fim, uma reflexão sobre a meta da Liga dos Campeões: “Não entendi o que isso significa. Todos os jogos são para vencer; há uma margem que permite recuperar a posição, independentemente dos resultados de amanhã. No fundo, a gente raciocina de acordo com o resultado. Quando se está atrás, é preciso ser bom em somar mais pontos que o adversário, e ele precisa dar um passo em falso. A possibilidade, com esse número de jogos, continua intacta e está bem ali à frente”.