Juventus-Spalletti, falta apenas a assinatura da renovação: todos os detalhes

Estamos agora na fase final da renovação do contrato do técnico da Juventus.

A Juventus encara o futuro com otimismo, um futuro que continuará a ser construído em conjunto e em torno da figura do treinador Luciano Spalletti.

Estamos, de fato, nas fases finais do processo de renovação do contrato do técnico natural de Certaldo com o clube bianconero. O ex-treinador do Inter, Roma e Napoli, entre outros, está no banco da Velha Senhora desde 30 de outubro passado, com um contrato que expiraria, no entanto, em 30 de junho de 2026.

Há semanas, porém, há rumores de que a parceria entre as partes estava destinada a continuar, e parece que é mesmo isso que vai acontecer, pois a assinatura de Spalletti está prestes a chegar.

  • SÓ FALTA A ASSINATURA

    A Juventus sempre teve uma grande vontade de avançar definitivamente com a renovação de Luciano Spalletti, apesar de alguns resultados - especialmente na Champions League e na corrida pelo quarto lugar no campeonato - terem sido um pouco decepcionantes.

    A direção da Juventus, de qualquer forma, sempre se manteve convencida de que Spalletti era o homem certo para esta equipe e agora um acordo está prestes a ser fechado para a renovação: conforme relatado por Matteo Moretto em um vídeo no canal italiano do YouTube de Fabrizio Romano, a renovação entre as partes está praticamente definida em quase todos os seus detalhes. Faltam apenas as assinaturas para dar início ao processo que levará à oficialização deste novo rumo da Juventus.

  • O QUE FALTA

    O que falta, então?

    Moretto relata que Luciano Spalletti deve simplesmente decidir se assina um contrato anual até 30 de junho de 2027 com a Juventus (com opção de renovação por mais uma temporada) ou se assina diretamente um contrato de dois anos.

    Estamos nos últimos detalhes, mas o futuro de Spalletti continuará sendo bianconero.

  • OS PLANOS DA JUVE

    A Juventus - que está considerando um contrato anual de 7 milhões de euros (6 mais um bônus facilmente alcançável) com opção pelos mesmos valores para 2027-28, ou diretamente em um contrato de dois anos de 5 milhões por ano - pretende dar a Spalletti um time à sua altura, à sua imagem e semelhança, mas será fundamental que a Velha Senhora consiga se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA: se assim for, é claro que haverá um orçamento, investimentos e uma ambição de certo nível, em comparação com o caso em que a Juventus ficaria fora da principal competição europeia.

