Juventus-Spalletti, falta apenas a assinatura da renovação: todos os detalhes

A Juventus encara o futuro com otimismo, um futuro que continuará a ser construído em conjunto e em torno da figura do treinador Luciano Spalletti.

Estamos, de fato, nas fases finais do processo de renovação do contrato do técnico natural de Certaldo com o clube bianconero. O ex-treinador do Inter, Roma e Napoli, entre outros, está no banco da Velha Senhora desde 30 de outubro passado, com um contrato que expiraria, no entanto, em 30 de junho de 2026.

Há semanas, porém, há rumores de que a parceria entre as partes estava destinada a continuar, e parece que é mesmo isso que vai acontecer, pois a assinatura de Spalletti está prestes a chegar.