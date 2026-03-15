Uma troca de farpas peculiar ocorreu em Udine entre o técnico da Juventus, Luciano Spalletti — que venceu a Udinese por 1 a 0 na 29ª rodada do campeonato — e o comentarista da Sky, Giancarlo Marocchi. O motivo da discussão foi o desempenho do jogador da Juventus, Andrea Cambiaso.
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Juventus, Spalletti e a pequena discussão com Marocchi sobre Cambiaso: “Se ele der ouvidos a você, não vai jogar mais”
A PIADA
Na entrevista pós-jogo na Sky, Marocchi perguntou: “O Cambiaso está sempre em movimento pelo campo. Ele causa mais problemas aos adversários ou ao técnico?”.
Spalletti respondeu assim: “Se ele não estiver em toda parte pelo campo, não joga mais. Se ele der ouvidos a você, não joga mais. É melhor para ele estar em toda parte pelo campo, porque ele é bom no papel de meio-campista”.
A TEMPORADA DE CAMBIASO
Até agora, Cambiaso soma 27 partidas, 3 gols e 3 assistências no campeonato. A isso somam-se 9 partidas e 1 assistência na Liga dos Campeões e 2 partidas na Copa da Itália, totalizando 38 jogos, 3 gols e 4 assistências.
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