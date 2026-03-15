Na entrevista pós-jogo na Sky, Marocchi perguntou: “O Cambiaso está sempre em movimento pelo campo. Ele causa mais problemas aos adversários ou ao técnico?”.

Spalletti respondeu assim: “Se ele não estiver em toda parte pelo campo, não joga mais. Se ele der ouvidos a você, não joga mais. É melhor para ele estar em toda parte pelo campo, porque ele é bom no papel de meio-campista”.