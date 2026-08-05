Juventus, Spalletti: "Bem o Zhegrova, mas o gol não basta. Zero gols sofridos? Futebol de agosto. A substituição de David..."

"Um gol claramente agrada a qualquer um, mas sozinho não basta. Assim como uma assistência ou um gol também não bastam se, nos outros noventa minutos, você não dá o suporte adequado ao time. Um gol você faz em um minuto, enquanto a partida dura noventa e seis: o que realmente conta é a atitude durante todo o percurso do jogo. Ele foi bem. É verdade, algumas vezes perdeu algumas bolas nas quais poderia dar continuidade à jogada, mas mostrou as suas qualidades. Quando tem a bola nos pés, consegue arrastar dois ou três defensores, e também demonstrou a qualidade do seu chute. Trata-se sempre de recolocar todas essas coisas dentro daquela caixa de que eu falava antes, para preencher a partida e fazer com que o time cresça. Depois, há quem contribua com uma jogada e quem contribua de outra forma".