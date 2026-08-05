Luciano Spalletti, técnico da Juventus, falou aos microfones da Sky Sport depois do amistoso vencido em Hong Kong por 1 a 0 contra o Chelsea. A Juventus segue sem sofrer gols nesta pré-temporada: também hoje terminou sem ser vazada depois de Basileia-Juventus 0 a 0, Standard Liège-Juventus 0 a 1 e Juventus-Nice 2 a 0.
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Juventus, Spalletti: "Bem o Zhegrova, mas o gol não basta. Zero gols sofridos? Futebol de agosto. A substituição de David..."
A PARTIDA
"São testes que depois mostram a trajetória que você está fazendo. Gostei do fato de que continuamos sendo uma equipe durante toda a partida, tanto quando sofremos no limite da área quanto quando saímos em velocidade. Criamos ótimas chances e poderíamos ter feito algo a mais também. A postura sempre foi pautada pela compactação e pela capacidade de levar para o campo, todos juntos, aquilo que precisava ser feito em cada momento da partida. Vi uma equipe muito ativa e sempre próxima da bola".
ZHEGROVA
"Um gol claramente agrada a qualquer um, mas sozinho não basta. Assim como uma assistência ou um gol também não bastam se, nos outros noventa minutos, você não dá o suporte adequado ao time. Um gol você faz em um minuto, enquanto a partida dura noventa e seis: o que realmente conta é a atitude durante todo o percurso do jogo. Ele foi bem. É verdade, algumas vezes perdeu algumas bolas nas quais poderia dar continuidade à jogada, mas mostrou as suas qualidades. Quando tem a bola nos pés, consegue arrastar dois ou três defensores, e também demonstrou a qualidade do seu chute. Trata-se sempre de recolocar todas essas coisas dentro daquela caixa de que eu falava antes, para preencher a partida e fazer com que o time cresça. Depois, há quem contribua com uma jogada e quem contribua de outra forma".
KELLY
"Até o Kelly, por exemplo, fez duas viradas de jogo: não entram como assistências, mas são jogadas importantes. Ele construiu bem a jogada e encontrou duas enfiadas que levaram todo o time adversário de volta ao limite da área, permitindo que respirássemos. Se você pensar apenas em defender contra equipes desse nível, não consegue levar a partida até o fim. Para fazer gol, é preciso atacar, pressionar, jogar. É preciso ser jogador. Não uma pessoa que joga futebol, mas um jogador".
O CHELSEA
"O Chelsea sabe fazer tudo: sabe construir desde trás, sabe finalizar e sabe dar grandes impulsos ao jogo do ponto de vista do ritmo e da velocidade, informa o TuttoJuve.com. É uma equipe de nível absoluto e, justamente por isso, para nós era importante não baixar a cabeça diante dessas situações".
O mercado
"Sou a pessoa menos adequada para falar dessas coisas. O clube está se empenhando, e nós compartilhamos as mesmas ideias".
ZERO GOLS SOFRIDOS
"É futebol de agosto, com muitas substituições. Fizemos muitas substituições porque eu queria tentar dar espaço a dois garotos que, na minha opinião, mereciam. Já David precisava jogar cerca de meia hora. No fim, preferi colocá-lo logo no ritmo da partida em vez de esperar o fim. Se depois, nos últimos 15 minutos, houver o risco de fazê-lo jogar minutos demais, ele é substituído de novo. São situações normais neste período da temporada e podem ser administradas de uma forma ou de outra".
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