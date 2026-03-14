Juventus, sem Vlahovic em Udine: o quebra-cabeça do ataque; Yildiz como falso nove, o caso David, a arma Boga, as certezas e as dúvidas de Spalletti

De vista do jogo desta noite fora de casa contra a Udinese, válido pela 29ª rodada da Série A, Luciano Spalletti, técnico da Juventus, não convocou Dusan Vlahovic: o atacante sérvio ainda não se recuperou totalmente e seu retorno está previsto para a próxima rodada, quando os bianconeri enfrentarem o Sassuolo.

Por outro lado, Arkadiusz Milik volta à lista. O atacante polonês havia sido convocado apenas duas vezes nesta temporada, nos dias 20 e 27 de dezembro, para os confrontos contra Roma e Pisa, mas permaneceu sempre no banco.

Dada a prolongada ausência de Vlahovic, como será o ataque da Juventus em Udine? Uma solução poderia ser esta, num 4-2-3-1: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Boga; Yildiz. Técnico: Spalletti.

Mas não está totalmente descartado que, no final, Spalletti opte por uma solução mais conservadora, colocando David como centroavante, apesar da decepção com seu desempenho na partida da semana passada contra o Pisa. Atrás do canadense jogariam Yildiz, McKennie e Conceição, com Boga no banco.

Mas vamos ver em detalhes a situação de cada um dos atacantes da Velha Senhora.