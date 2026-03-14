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Juventus, sem Vlahovic em Udine: o quebra-cabeça do ataque; Yildiz como falso nove, o caso David, a arma Boga, as certezas e as dúvidas de Spalletti

Quais serão as escolhas de escalação de Spalletti? Os prós e os contras de todas as opções

De vista do jogo desta noite fora de casa contra a Udinese, válido pela 29ª rodada da Série A, Luciano Spalletti, técnico da Juventus, não convocou Dusan Vlahovic: o atacante sérvio ainda não se recuperou totalmente e seu retorno está previsto para a próxima rodada, quando os bianconeri enfrentarem o Sassuolo.

Por outro lado, Arkadiusz Milik volta à lista. O atacante polonês havia sido convocado apenas duas vezes nesta temporada, nos dias 20 e 27 de dezembro, para os confrontos contra Roma e Pisa, mas permaneceu sempre no banco. 

Dada a prolongada ausência de Vlahovic, como será o ataque da Juventus em Udine? Uma solução poderia ser esta, num 4-2-3-1: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Boga; Yildiz. Técnico: Spalletti.

Mas não está totalmente descartado que, no final, Spalletti opte por uma solução mais conservadora, colocando David como centroavante, apesar da decepção com seu desempenho na partida da semana passada contra o Pisa. Atrás do canadense jogariam Yildiz, McKennie e Conceição, com Boga no banco.

Mas vamos ver em detalhes a situação de cada um dos atacantes da Velha Senhora. 

  • YILDIZ, O FALSO NÚMERO 9

    Na última partida contra o Pisa, Spalletti pôde observar de perto a versatilidade de Kenan Yıldız, escalado no segundo tempo em uma função inédita como falso nove. Após a saída de Jonathan David e a entrada de Jérémie Boga, o camisa 10 da Juventus foi deslocado para o centro do ataque. O talentoso turco respondeu com uma atuação brilhante: primeiro, a assistência perfeita para o cabeceio de Andrea Cambiaso que abriu o placar; depois, o gol pessoal com um chute de direita certeiro no canto.

    Graças ao experimento bem-sucedido, também contra a Udinese Yildiz poderia jogar como falso nove, e desta vez desde o início. Mas atenção às palavras proferidas por Spalletti após Juventus x Pisa: “Há momentos da partida em que Yildiz marca gols, mas os espaços já estão abertos, a equipe já estava na vantagem. Kenan, se partir da lateral, tem mais facilidade, ele também gosta mais de partir de lá. E ele também sofre um tipo diferente de marcação na lateral, diferente daquela que recebe jogando no centro. Com um centroavante, seria melhor também para ele, que não levaria aqueles golpes”. Palavras que levariam a pensar em um Yildiz na posição natural à esquerda, com a possibilidade de se centralizar, e menos na hipótese de ver o turco na posição de centroavante.  

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  • DAVID, UMA OUTRA CHANCE?

    Os olhos também estão voltados para Jonathan David. O atacante canadense não convenceu na última partida contra o Pisa e foi substituído no intervalo, mas pode ter outra chance como titular logo de cara. O objetivo é quebrar um jejum que dura desde 1º de fevereiro, dia do último gol marcado contra o Parma. Voltar a marcar em Udine poderia mudar não só o final de temporada da Juventus, mas também o momento pessoal do ex-jogador do Lille OSC. 

    Isso sem contar com o próximo retorno de Vlahovic, que, de qualquer forma, tirará espaço e minutos de David. 

  • BOGA: JOGO EM ANDAMENTO?

    Entre os destaques mais positivos da última partida, sem dúvida, esteve Jérémie Boga. Entrando no segundo tempo no lugar de David, o marfinense deu um novo fôlego ao ataque da Juventus. Alinhado na ponta esquerda, Boga causou impacto imediato: depois da assistência para Pierre Kalulu contra a Lazio, veio também o segundo gol consecutivo. Primeiro, o belíssimo voleio contra a Roma; depois, o gol final contra o Pisa, com uma jogada individual que selou o placar em 4 a 0.

    Desempenhos que não passaram despercebidos. Contra a Udinese, não está descartado que Spalletti possa escalá-lo desde o início, mas sua capacidade de virar o jogo ao entrar em campo faria com que fosse mais provável que ele começasse no banco e entrasse posteriormente. As palavras de Spalletti após Juve x Pisa, nesse sentido, são bastante elocuentes: “Ele tem qualidade, mas às vezes é um pouco mole, precisa ser mais decidido, mais agressivo. O banco não é uma sala de espera, é mais um pedaço de campo. No futebol de hoje, entra quem faz a diferença no momento decisivo da partida”.

  • CONCEICAO: UM PONTO FIXO

    Já não há dúvidas quanto a Francisco Conceição, que tem estado sempre entre os melhores em campo nas últimas partidas da Juventus. O lateral português será titular contra a Udinese e atuará aberto na lateral direita no esquema 4-2-3-1 traçado por Spalletti. Um pilar no esquema ofensivo da Juventus, chamado mais uma vez a trazer imprevisibilidade e qualidade nos confrontos individuais.

  • OPENDA E ZHEGROVA SÃO TITULARES... NO BANCO DE RESERVAS

    E, por fim, além do retorno de Milik, que, salvo surpresas em Udine, ficará no banco, há o caso de Lois Openda. O belga, talvez o jogador mais decepcionante de todo o elenco da Juventus nesta temporada, é agora a última opção de Spalletti nas rotações do ataque. O mesmo vale para a outra grande decepção da temporada da Juventus, Edon Zhegrova

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