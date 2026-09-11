A Juventus segue treinando de olho no jogo de domingo à noite, fora de casa, contra o Sassuolo no Mapei Stadium, em Reggio Emilia. As boas notícias para Luciano Spalletti chegam de Pape Sarr, que nesta manhã, na Continassa, participou de toda a sessão de treino com o grupo e que, segundo a Sky Sport, será, portanto, relacionado para a partida contra o Sassuolo de Alberto Aquilani. O meio-campista senegalês se recuperou de alguns leves incômodos físicos que vinha trazendo do Tottenham e igualou sua preparação à do restante do elenco.





Weston McKennie e Andrea Cambiaso, por sua vez, voltaram a trabalhar separadamente, e a recuperação deles para o jogo contra o Sassuolo é mais difícil: para ambos, o treino de amanhã será decisivo. O americano e o ala seguem como dúvida para o Sassuolo e podem voltar apenas para o jogo da próxima quinta-feira pela Europa League contra o Nijmegen.