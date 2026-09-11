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CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Sarr treina com o grupo: será convocado para a partida contra o Sassuolo. Como estão McKennie e Cambiaso

Juventus
P. Sarr
W. McKennie
A. Cambiaso

O meio-campista senegalês se recuperou e treinou normalmente com os companheiros

A Juventus segue treinando de olho no jogo de domingo à noite, fora de casa, contra o Sassuolo no Mapei Stadium, em Reggio Emilia. As boas notícias para Luciano Spalletti chegam de Pape Sarr, que nesta manhã, na Continassa, participou de toda a sessão de treino com o grupo e que, segundo a Sky Sport, será, portanto, relacionado para a partida contra o Sassuolo de Alberto Aquilani. O meio-campista senegalês se recuperou de alguns leves incômodos físicos que vinha trazendo do Tottenham e igualou sua preparação à do restante do elenco.


Weston McKennie e Andrea Cambiaso, por sua vez, voltaram a trabalhar separadamente, e a recuperação deles para o jogo contra o Sassuolo é mais difícil: para ambos, o treino de amanhã será decisivo. O americano e o ala seguem como dúvida para o Sassuolo e podem voltar apenas para o jogo da próxima quinta-feira pela Europa League contra o Nijmegen.

  • Da longa lista de jogadores indisponíveis por lesão na Juventus, Sarr, McKennie e Cambiaso são os três nomes mais próximos de voltar. Mais longos, e em alguns casos muito mais longos, são os prazos de recuperação de Ekhator, Cabal, Boga, Yildiz, Thuram e Locatelli.

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